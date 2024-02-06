На выставке «Россия» назвали цели цифровой трансформации

«Цифровизации ради цифровизации быть не должно. Поэтому для нас цели цифровой трансформации – это удобство для человека и эффективность государства. Мы стремимся, чтобы каждый год было меньше посещений МФЦ. И количество очных обращений постепенно снижается. Если в 2021 году их было 15,2 млн, то в 2023 году – уже 12,3 млн. Этого удалось достичь благодаря цифровизации услуг. Количество обращений за онлайн услугами постепенно растет – с 25,4 млн в 2021 году до 30,2 млн в 2023 году. В Московской области более 30 проектов с технологиями искусственного интеллекта. Экономический эффект внедрения ИИ за три года — около 1,6 млрд рублей», – отметил Воробьев, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На пленарной сессии подвели итоги реализации национального проекта «Цифровая экономика», обсудили инициативы по реализации национального проекта «Экономика данных», который стартует в 2025 году.

«Национальная программа «Цифровая экономика» – проект большой, масштабный, амбициозный. Он реализуется с 2019 года при участии больше 50 федеральных ведомств и всех регионов страны, и по этим показателям мы бьем все рекорды. Программа действует до конца года, но уже сейчас мы готовы подвести основные итоги и сформулировать задачи на следующий период», – министр цифрового развития, связи и массовых коммуникации России Максут Шадаев.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил высокое значение информационно-коммуникационных технологий в жизни современного человека, а также активное развитие IT-отрасли в России.

«Сегодня уже 110 млн человек имеют подтвержденные учетные записи и активно пользуются порталом Госуслуг. За прошлый год на нём было оказано свыше 340 млн услуг. Ежедневная аудитория портала в 2023 году превысила 11 млн человек. Наша ИКТ-отрасль находится в стадии нового технологического рывка. Мы ежегодно наблюдаем рост трафика на 30–50%, все большее развитие получают гибридные сети. Активно развиваются российские ИТ-решения. В реестре отечественного ПО зарегистрировано 19,8 тыс. программных продуктов и баз данных», – сказал он.

Кроме того, на сессии рассмотрели такие вопросы, как развитие кадрового потенциала в отечественной ИТ-отрасли, государственная поддержка перехода на цифровое взаимодействие граждан, бизнеса и государства, IT-безопасность и другие.