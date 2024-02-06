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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Зачем нужен единый учебник истории

    До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русофобия лишила творческую интеллигенцию главного козыря

    В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств.

    9 комментариев
    6 февраля 2024, 14:15 • Новости дня

    В США решили депортировать прилетевшего без паспорта россиянина

    Tекст: Ольга Никитина

    Суд в США приговорил 46-летнего гражданина России и Израиля Сергея Очигаву, прилетевшего в Лос-Анджелес без документов на борту Scandinavian Airlines, к 93 дням лишения свободы и возмещению 2 тыс. 174 долларов авиакомпании. Мужчина будет депортирован, а до тех пор останется под стражей иммиграционной службы.

    Обвинение просило для Очигавы, у которого есть докторская степень, шесть месяцев ареста, поскольку тот «не раскаялся» в своем поведении. При этом мотивов россиянина суд так и не смог установить. Срок, назначенный судом, Очигава уже отбыл в ожидании решения по своему делу, пишет РБК со ссылкой на Los Angeles Times.

    Мужчина, как сообщила сторона защиты, пережил «ряд личных трагедий», и заверила, что у Очигавы нет криминального пришлого.

    По данным суда, Очигава вошел в терминал аэропорта Копенгагена вслед за другим туристом, сделав вид, что сканирует талон. Сотрудники воздушной гавани заметили его и предписали ждать в терминале, однако мужчина проскользнул через выход на посадку за одним из пассажиров и занял свободное место в самолете.

    В Лос-Анджелесе он сообщил сотрудникам аэропорта, что паспорт забыл в самолете и представился вымышленным именем «Сергей Шломо». В списках пассажиров такого имени не было. Только осмотрев его телефон, служба безопасности смогла узнать его данные.

    5 февраля 2024, 10:26 • Новости дня
    Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным

    Американист Дудаков: Интервью Карлсона с Путиным может вызвать рост антивоенных настроений в США

    Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если Такер Карлсон сможет взять интервью у Владимира Путина, а затем опубликует его на своем канале в соцсетях, это станет шоком, в том числе для Белого дома. Среди прочего стоит ожидать роста антивоенных настроений в США. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американист Малек Дудаков и политолог Владимир Корнилов. Ранее в Москве заметили бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона.

    «Многое будет зависеть от итогов визита Такера Карлсона в Россию. Если он сможет записать интервью с российским лидером или с какими-то представителями власти, при возвращении в Америку ему придется объяснять ФБР свои мотивы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что действительно серьезных последствий для журналиста, скорее всего, не будет. Хотя Вашингтону, конечно, совсем не нравится перспектива появления подобного интервью в публичном пространстве», – уточняет собеседник.

    При этом эксперт отметил, что де-факто любой американец может получить доступ к англоязычным российским ресурсам. «Но далеко не все будут это делать. Во-первых, не каждый знает про такие СМИ. Во-вторых, из тех, кто знаком с ними, немалая доля считает, что это медиа, занимающиеся пропагандой», – пояснил аналитик.

    «А Карлсон имеет огромную аудиторию в США, ему там доверяют. И когда такой человек транслирует идею о том, что русские американцам не враги, что есть логика в начале спецоперации и так далее, это может сказаться на местном общественном мнении, особенно на правой его части», – добавляет Дудаков.

    «Все это поспособствует росту антивоенных настроений в Штатах. Мы и так видим, что большая часть республиканцев выступает против дальнейшей поддержки Украины. Очевидно, что точка зрения Карлсона сыграет свою роль в продолжении этих трендов», – полагает американист.

    «Но даже если журналист не возьмет интервью у Владимира Путина, он наверняка снимет репортаж о том, как благополучно живет Россия, вопреки всему массиву западных санкций. И вот эта неизвестность в вопросе планов Карлсона серьезно пугает США», – считает спикер.

    Схожей точки зрения придерживается и политолог Владимир Корнилов. «Испуг, который в США вызвала поездка Карлсона в Москву, многое говорит о свободе слова в Америке. Более того, там прекрасно понимают, что в свободной дискуссии с представителями России Запад однозначно проиграет», – пояснил он.

    «Такера Карлсона давно обвиняют в том, что он якобы работает на российскую пропаганду. А когда он даст возможность выйти на его собственном канале интервью с Путиным, это станет опасностью для США», – рассуждает спикер.

    «В Америке уже прозвучали слова о том, что журналист может дать слово самому цензурируемому на Западе политику. Тут надо учитывать, что простые американцы не имеют традиции следить за иностранной прессой. Да, там есть местные СМИ, которые публикуют наши новости, но делается это в логике мейнстрима – берутся отдельные выдержки, цитаты вне контекста», – объяснил аналитик.

    «Белый дом пугает перспектива доступа Владимира Путина в открытый эфир. Каждый день западному обывателю рассказывают, что Россия враг и посягает на «мир, основанный на правилах». И сейчас немногие задаются вопросом, кто придумал эти правила и почему они разнятся в зависимости от государства», – обращает внимание политолог.

    «Но когда этот вопрос в США прозвучит из уст Путина, интервью мгновенно разлетится по всему миру. Я не исключаю, что после этого американские власти решат запретить соцсеть X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ). Ведь люди начнут задаваться вопросом: кто же на самом деле придумал «мир, основанный на правилах», – заключил Корнилов.

    Ранее журналист Джексон Хинкл сообщил, что бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон находится в России. О целях поездки телеведущего ничего не известно, однако Хинкл полагает, что речь идет о возможном интервью с президентом Владимиром Путиным. Пока же в Сети появилась фотография Карлсона в Большом театре. Предположительно, журналист посетил балет «Спартак».

    Напомним, в сентябре прошлого года Такер Карлсон сообщил, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, но власти США запретили ему сделать это. Ни одно СМИ, ни один политик, ни один общественный деятель не встал на его защиту, добавил Карлсон.

    Сейчас же приезд журналиста в Москву вызвал бурную реакцию в США. Так, бывший член Палаты представителей США Адам Кинзингер назвал американского журналиста Такера Карлсона предателем, пишет РИА «Новости». Кроме того, американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявляла, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что Карлсон возьмет интервью у российского президента. Telegram-канал «RT на русском» также приводит слова экс-руководителя аппарата вице-президента Штатов Билла Кристола: «Возможно, нужно полностью запретить въезд Такеру Карлсону в США, пока власти не разберутся, что происходит».

    Сам Такер в интервью «Известиям» сказал, что любит Москву и считает ее красивой. «Хотел на нее посмотреть, я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как всё устроено», – отметил журналист. На вопрос корреспондента относительно перспективы интервью с Путиным Карлсон заявил, что не знает, поскольку американские СМИ «сумасшедшие, реально сумасшедшие».

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    5 февраля 2024, 13:59 • Новости дня
    Садальский объяснил отъезд Пугачевой из России

    Актер Стас Садальский заявил, что Алла Пугачева уехала из России из-за мужа

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Алла Пугачева уехала из России ради своего мужа Максима Галкина (включен Минюстом России в список иноагентов), а не из-за счетов за рубежом, заявил заслуженный артист РСФСР Стас Садальский.

    Артист считает, что Пугачева стала «рабой любви» и уехала в Израиль, как «жена декабриста».

    «Мне ее жаль в этой ситуации, потому что Алла тут пошла поперек себя. Есть такая русская пословица: любовь зла, полюбишь и козла», – цитирует «Аргументы и факты» Садальского.

    По его словам, вряд ли певица принимала решение уехать из России из-за якобы имеющихся там зарубежных счетов. Мужа Пугачевой Садальский назвал «очень глупым человеком», который привел Пугачеву к нынешней катастрофе, когда она бросила все, «вынуждена скитаться».

    Ранее Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина (включен Минюстом России в список иноагентов) по статье о фейках против российской армии.

    Напомним, Пугачева приезжала в Россию в ноябре. По данным одного из столичных продюсеров, певица могла приехать в Россию для продажи имущества.

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    6 февраля 2024, 08:39 • Новости дня
    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76

    Сотрудник Госдепа Патель по-хамски ответил на вопрос о расследовании теракта с Ил-76

    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76
    @ state.gov

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель нахамил корреспонденту Sputnik, отвечая на вопрос о расследовании американской стороной теракта, осуществленного киевским режимом против российского самолета Ил-76.

    Патель в ходе брифинга не стал прямо отвечать на заданный вопрос, а спросил у корреспондента, соответствуют ли представленные доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах», передает РИА «Новости».

    Комментировать сам теракт представитель Госдепа отказался, заявив, что позволит Киеву говорить о нем.

    Ранее стало известно, что посольство России в Вашингтоне добивается встреч с представителями Белого дома и Госдепа, чтобы обсудить теракт, в результате которого Украина атаковала Ил-76.

    Напомним, воздушное судно, на борту которого находился российский экипаж и украинские пленные, сбили двумя ракетами MIM-104A американского комплекса Patriot.

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    4 февраля 2024, 02:58 • Новости дня
    Захарова назвала ситуацию с «Би-2» попыткой сорвать переговоры по заложникам

    Захарова: «Шоу» вокруг группы «Би-2» могло подставить израильских дипломатов, занимающихся освобождением заложников

    Захарова назвала ситуацию с «Би-2» попыткой сорвать переговоры по заложникам
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Шоу с возвращением из Таиланда участников группы «Би-2» в Израиль могло быть инсценировано с целью подставить израильских дипломатов, занимающихся освобождением заложников и сотрудничающих по этому вопросу с Россией, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, в тот день, когда в Израиле проходила пресс-конференция «Би-2» с участием израильских дипломатов, в Москве находилась делегация из Израиля, представители которой «просили оказать им помощь через наши дипломатические учреждения для того, чтобы повлиять на ситуацию с заложниками», сказала Захарова в эфире «ТВ Центр», передает ТАСС.

    Она отметила, что сложившаяся ситуация могла «подставить людей, которые сейчас в Израиле должны заниматься спасением жизней своих граждан».

    «Их просто замешали, испачкали в этой грязи», – подчеркнула Захарова.

    По ее словам, в ситуации с Би-2 было очень много лжи и антироссийских выпадов, одной из причин которых может стать попытка помешать России организовать для россиян возможность проголосовать на выборах президента России во всех странах.

    При этом контакты России с ХАМАС также  были представлены в негативном свете, хотя российские дипломаты пытаются решить вопрос с освобождением заложниками, причем, не деля их «ни по национальности, ни по гражданской принадлежности».

    Ранее сообщалось, что украинский актер и певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, заявил, что власти Объединенных Арабских Эмиратов пожизненно запретили ему въезд в страну не по собственному желанию, а по «указанию российской верхушки».

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    6 февраля 2024, 10:56 • Новости дня
    В ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Страны ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Tекст: Александра Юдина

    В странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины, пишет европейское издание газеты Politico.

    Согласно данным европейских чиновников, участники обсуждений идеи конфискации замороженных в Европе активов России опасаются, что данный шаг приведет к аналогичным мерам в отношении европейских активов на российской территории, передает ТАСС.

    Издание также указывает на то, что другим негативным результатом такого решения может стать потеря привлекательности ЕС как площадки для инвестиций.

    По словам анонимного европейского дипломата, все обеспокоены потенциальными последствиями конфискации активов, поскольку подобное решение может привести к «непредсказуемой ситуации».

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

    В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы.

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    5 февраля 2024, 11:05 • Новости дня
    Раскрыта причина визита Нуланд в Киев

    СМИ: Нуланд помчалась в Киев, чтобы Залужный не развернул армию против Зеленского

    Раскрыта причина визита Нуланд в Киев
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд «помчалась» в Киев из-за опасений в Белом доме, что главком ВСУ Валерий Залужный развернет армию и воспользуется ею против президента Украины Владимира Зеленского, пишут СМИ.

    В статье Asia Times говорится, что Нуланд велели немедленно отправиться в Киев на случай, если дела в украинской столице станут плохи, передает РИА «Новости».

    Задачей Нуланд, по мнению автора статьи, стало бы успокоить Залужного и «поставить его на место».

    Вместе с тем, как предполагает автор публикации, главком ВСУ все еще может пойти против Киева.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что визит Нуланд в Киев потребовался для оценки ситуации с конфликтом между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, которого президент Украины, по информации СМИ, хочет отправить в отставку.

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    5 февраля 2024, 14:04 • Новости дня
    МИД: Россия ответит на размещение ядерного оружия в Британии

    Постпред в ООН Гатилов: Россия даст соответствующий ответ на размещение ядерного оружия в Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия следит за ситуацией с возможным размещением Соединенными Штатами их ядерного оружия на территории Британии и в случае осуществления данного шага отреагирует соответствующим образом, заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

    Российский дипломат в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что речь, возможно, идет о расконсервации авиабазы с американским ядерным оружием в Великобритании. По его словам, есть предположения, что ядерное оружие направят в Прибалтику, Польшу, что создаст напряженную обстановку, и Россия вынуждена будет отреагировать, передает ТАСС.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США заблуждаются, полагая, что размещение ядерного оружия в Великобритании сможет устрашить Россию.

    СМИ со ссылкой на документы Минобороны США сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

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    5 февраля 2024, 11:37 • Новости дня
    Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России

    Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон, прибывший в Москву, заявил, что в России «все очень хорошо».

    На видео, которое, по информации СМИ, было снято в одном из столичных отелей, Карлсон сказал, что любит Москву и считает этот город красивым.

    Он рассказал, что хотел посмотреть на Россию, о которой так много читал, пообщаться с людьми и посмотреть, «как все устроено». «И здесь все очень хорошо», – приводит его слова РИА «Новости».

    На вопрос о возможности проведения интервью с российским лидером Карлсон улыбнулся, пожал плечами и ответил: «Посмотрим».

    При этом американские СМИ, которые бурно отреагировали на визит журналиста в Москву, Карлсон назвал «реально сумасшедшими».

    Сообщения о том, что Карлсон находится в России появились 4 февраля.

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    4 февраля 2024, 01:56 • Новости дня
    США и Британия применили корабли и более 20 истребителей для ударов по Йемену

    США и Британия задействовали корабли и более 20 истребителей для ударов по Йемену

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше 20 британских и американских истребителей истребителей были задействованы в нанесении ударов по территории Йемена.

    «Ракеты были запущены с кораблей и истребителей, поднявшихся в воздух с американского авианосца. Задействовано 24 или больше самолетов. Некоторые несли бомбы массой 2 000 фунтов (около 900 кг)», – приводит ТАСС слова корреспондента телеканала Sky News в Вашингтоне Марка Стоуна, который ссылается на информацию от источников в округе Колумбия.

    Отмечается, что американские и британские ракеты поразили более 30 целей в 10 районах страны.

    При этом глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил, что британские войска действовали с американскими союзниками «в целях самообороны и в соответствии с международным правом».

    «Это не эскалация. Мы уже успешно наносили удары по объектам, с которых запускаются БПЛА, и хранилищам, которые хуситы использовали для своих нападений», – пояснил министр.

    В отдельном заявлении Минобороны королевства говорится, что британские истребители Typhoon поразили станции наземного контроля БПЛА на побережье Красного моря к западу от Саны. При этом удары были спланированы таким образом, чтобы «обеспечить минимальный риск жертв среди гражданского населения».

    Ранее сообщалось, что среди объектов, которые обстреляли США и Великобритания Йемене, значится подземный арсенал хуситов, центры управления и связи, подземный арсенал, а также места базирования вооружений.

    Йеменские хуситы выпустили ракеты по британскому судну в Красном море.

    По словам представителя хуситов, удар нанесен «в знак поддержки угнетенного палестинского народа и в рамках ответа на американо-британскую агрессию» против Йемена.

    Хуситы обещали продолжить операции в Аравийском и Красном морях, пока продолжаются агрессия в отношении сектора Газа и его блокада.

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    4 февраля 2024, 05:55 • Новости дня
    Белый дом выступил против помощи Израилю без новых средств для Украины

    Белый дом выступил против выделения 17,6 млдр помощи Израилю без новых средств для Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США выступила против рассмотрения в Палате представителей Конгресса США законопроекта, который предусматривает выделения финансовой помощи Израилю в размере 17,6 млрд долларов без включения в эту сумму дополнительных средств на поддержку Украины, говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Республиканцы в Палате представителей придумали новый циничный политический маневр. Безопасность Израиля должна быть священной, а не становиться предметом политической игры», – приводит сообщение Жан-Пьер ТАСС.

    Она подчеркнула, что над договоренностями в сфере национальной безопасности, при которых «обеспечивается охрана нашей границы и предоставляется поддержка жителям Украины и Израиля» администрация работала с двухпартийной группой сенаторов на протяжении «месяцев», а республиканцы создали альтернативное предложение «ак раз в свете предстоящей публикации текста законопроекта».

    Администрация США почти четыре месяца назад направила в Конгресс запрос на выделение средств для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе на общую сумму 106 млдр долларов. Целый ряд республиканцев выступили против продлжения финансовой помощи Украине.

    Ранее сообщалось, что группа конгрессменов США разработала проект закона о выделении Израилю 17,6 млрд долларов в качестве помощи, при этом пакет не предполагает выделение помощи Украине.

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    5 февраля 2024, 12:22 • Новости дня
    МИД России решил вызвать посла Израиля

    МИД России решил вызвать посла Израиля Гальперин из-за неприемлемых высказываний

    Tекст: Ольга Никитина

    Посла Израиля в Москве Симону Гальперин вызовут в российское внешнеполитическое ведомство в связи с прозвучавшими с ее стороны недопустимыми публичными высказываниями, заявили в МИД России.

    В ведомстве сообщили ТАСС, что Гальперин допустила высказывания, которые искажают российские внешнеполитические подходы и исторические реалии.

    Так в дипломатическом ведомстве отреагировали на интервью посла газете «Коммерсант».

    Прозвучавшие в ходе него заявления в МИД России назвали «крайне неудачным началом дипломатической миссии», которая должна быть направлена на развитие отношений двух стран.

    В конце прошлого года спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов встретился с Гальперин, назначенной послом Израиля, и принял у нее копии верительных грамот.

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    3 февраля 2024, 16:28 • Новости дня
    Сенатор Круз назвал «субсидией Путину» решение по экспорту СПГ
    Сенатор Круз назвал «субсидией Путину» решение по экспорту СПГ
    @ Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Решение президента США Джо Байдена приостановить процедуру одобрения новых контрактов на экспорт СПГ пойдет на пользу Москве, его можно считать «субсидией» президенту России Владимиру Путину, заявил американский сенатор Тед Круз.

    Он отметил, что Байден заблокировал будущий экспорт американского СПГ, поэтому Европе придется покупать его у России, а не у США, передает ТАСС.

    «От этого страдают рабочие места в США, но это помогает Путину», – сказал он в эфире телеканала Fox News.

    Ранее в Конгрессе назвали провалом решение Байдена по экспорту СПГ.

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    4 февраля 2024, 22:59 • Новости дня
    Хуситы в Йемене провели учения с имитацией атаки на Израиль

    Хуситы в Йемене провели учения с имитацией атаки на армейские казармы и гражданские поселения Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) провело крупные военные учения, имитирующие нападение на казармы израильской армии и штурм гражданских поселений.

    В учениях под лозунгом «Йемен в поддержку Палестины» были задействованы передовые и резервные силы движения, отдельные части маневров были представлены «как часть подготовки к битве за завоевание Палестины и священному джихаду», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Масира».

    Отмечается, что в ходе учений были задействованы ракеты, беспилотники, танки и артиллерия. Сначала хуситы отработали ракетный и артиллерийский обстрел учебных объектов, затем перешли к штурму пехотными подразделениями с трех направлений, взяли под контроль и захватили тех, кто находился внутри.

    Замначальника штаба министерства обороны правительства «Ансар Алла» Али аль-Мушки заявил, что поддержка сектора Газа хуситами исходит из религиозного, морального и этического долга и подтвердил готовность «поддержать сектор Газа, терпящий горе и разрушения».

    Ранее хуситы сообщили, что США и Британия нанесли по Йемену 48 ударов в ночь на воскресенье, 4 февраля. 13 ударов пришлись по столице и провинции Сана, 11 – по провинции Таиз, девять рейдов были предприняты в провинции Ходейда.

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    5 февраля 2024, 14:49 • Новости дня
    Американский журналист Такер Карлсон посетил выставку «Россия» на ВДНХ

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский журналист Такер Карлсон посетил экспозицию Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщил источник среди организаторов выставки.

    Как рассказал источник ТАСС, Карлсон среди прочего осмотрел стенд Камчатского края, а затем прошел по тропе леопарда на стенде Приморья.

    Сообщения о том, что Карлсон находится в России появились 4 февраля. В Кремле ранее сообщили, что в планах президента Владимира Путина в настоящее время нет интервью зарубежным СМИ.

    Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, ранее объяснили, почему Вашингтон опасается интервью Карлсона с Путиным.

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    6 февраля 2024, 00:19 • Новости дня
    Задержанный Аргентиной по запросу Киева россиянин попросил политическое убежище

    Защита задержанного в Аргентине по запросу Киева Чуркина подала прошение о предоставлении ему политического убежища

    Tекст: Антон Антонов

    Аргентинский адвокат Игоря Чуркина, ожидающего суда в Аргентине, подал прошение о предоставлении россиянину политического убежища, сообщила заведующая консульским отделом посольства России Наталия Пустовалова.

    Пустовалова сообщила, что российские дипломаты поддерживают «постоянный контакт с Чуркиным», который обвиняется в «заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения». Пустовалова заявила, что консульский отдел готов предоставить Чуркину «юридическую помощь в рамках своей компетенции», передает РИА «Новости».

    Адвокат обвиняемого Кристиан Рубилар заявил, что вероятность выдачи россиянина Киеву «низкая», экстрадиция возможна только в случае, если произойдет что-то непредвиденное, например, если Чуркина сочтут «угрозой обществу», передает ТАСС.

    Он пояснил, что «рассмотрение запроса об экстрадиции парализовано до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по убежищу». Адвокат сообщил, что Чуркин «попросил гражданство Аргентины, у него аргентинцы в семье».

    Украинский запрос Рубилар назвал «крайне расплывчатым». Он отметил, что в Аргентине максимальный срок по статье о заведомо ложном сообщении о преступлении – год, а выдать могут только преступников, осужденных на большие сроки. Рубилар счел обвинения в адрес Чуркина политическим преследованием: «Говорят же о войне экстрадиций».

    В пятницу сообщалось, что в течение 45 дней в Аргентине пройдет заседание суда, на котором решат, следует ли экстрадировать Чуркина на Украину. Сейчас он освобожден под подписку о невыезде.

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