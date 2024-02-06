До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.0 комментариев
Баронову приговорили к штрафу за несанкционированный пикет
Журналистку Марию Баронову обязали выплатить штраф за участие в несанкционированном митинге, соответствующее решение вынес Тверской суд Москвы.
Бароновой назначили штраф в размере 50 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на решение судьи.
Ее признали виновной по административной статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
По данным дела, Баронова 30 ноября устроила пикет на Красной площади. Пока решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.
В январе в Тверском суде сообщали, что в отношении журналистки завели административное дело о дискредитации Вооруженных сил России.