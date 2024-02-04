Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего в секторе Газа

Глава МИД Израиля встретился с «Би-2»

Глава МИД Израиля Кац сообщил о встрече с музыкантами рок-группы «Би-2»

Tекст: Антон Антонов

Как сообщил Кац в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), он «счастлив», что удалось «вывезти их в Израиль». Министр утверждает, что музыкантов «могли экстрадировать в Россию, где их ожидало длительное тюремное заключение». Кац заявил, что власти Израиля должны «заботиться о защите и безопасности израильских граждан во всем мире». «И нам это удалось», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и депортировали из страны. МИД Израиля устроил для группы пресс-конференцию, на которую не пустили российских журналистов, аккредитованных в Израиле. Российский МИД считает, что израильское ведомство хочет доказать свои способности «по освобождению если не заложников, то музыкантов».

Отметим, что Егор Бортник (Лева «Би-2»), признанный в России иноагентом, прибыл в Израиль раньше других членов группы, которые оставались в миграционной тюрьме в Таиланде.



