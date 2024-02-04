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    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    24 комментария
    4 февраля 2024, 08:08 • Новости дня

    Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель военного в результате боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

    По сообщению армейской пресс-службы, 24-летний старший сержант Шимон Иегошуа Асулин стал 225-м погибшим военнослужащим с момента начала Израилем наземной операции в секторе Газа, передает ТАСС.

    Там добавили, что бщее число погибших израильских военных составило уже 562.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил «Хезболле» политическое урегулирование.

    2 февраля 2024, 05:25 • Новости дня
    Глава МИД Израиля встретился с «Би-2»

    Глава МИД Израиля Кац сообщил о встрече с музыкантами рок-группы «Би-2»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац рассказал, что встретился с музыкантами рок-группы «Би-2», которые «вернулись после ареста в Таиланде».

    Как сообщил Кац в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), он «счастлив», что удалось «вывезти их в Израиль». Министр утверждает, что музыкантов «могли экстрадировать в Россию, где их ожидало длительное тюремное заключение». Кац заявил, что власти Израиля должны «заботиться о защите и безопасности израильских граждан во всем мире». «И нам это удалось», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и депортировали из страны. МИД Израиля устроил для группы пресс-конференцию, на которую не пустили российских журналистов, аккредитованных в Израиле. Российский МИД считает, что израильское ведомство хочет доказать свои способности «по освобождению если не заложников, то музыкантов».

    Отметим, что Егор Бортник (Лева «Би-2»), признанный в России иноагентом, прибыл в Израиль раньше других членов группы, которые оставались в миграционной тюрьме в Таиланде.


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    2 февраля 2024, 11:58 • Новости дня
    Солист «Би-2» назвал задержание в Таиланде «продуманной операцией»

    Солист «Би-2» Бортник назвал задержание в Таиланде «продуманной операцией»

    Солист «Би-2» назвал задержание в Таиланде «продуманной операцией»
    @ Екатерина Чесноков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Солист группы «Би-2» Лева (настоящее имя – Егор Бортник, признан в России иностранным агентом), прибывший в Израиль после задержания в Таиланде, заявил, что гордится своим израильским гражданством.

    При этом Бортник считает себя «гражданином мира».

    По прибытии в Израиль музыкант заявил, что в своем задержании за нарушение тайского визового режима он видит «русский след», пишет «Газета.Ru».

    «Нам всем говорили, что это – «русский след», – сказал Бортник, назвав «операцию» по задержанию музыкантов «продуманной заранее». «Нашли «слабое звено», которое не от нас зависело», – добавил он.

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила каналу «360», что историю с «Би-2» извратили. Она напомнила, что исполнителей задержали в Таиланде за нарушение миграционного законодательства, при этом они отказались от консульского сопровождения со стороны России.

    Захарова уточнила, что музыканты неправильно оформили визы: прилетели в Таиланд по одному типу, а в соответствии с местными законами концертную деятельность должны были вести по другому типу документов.

    О принудительной депортации исполнители заговорили, чтобы не запомниться аудитории в роли тех, кто нарушает закон, поэтому историю и обернули в эту сторону, считает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Напомним, все участники группы «Би-2», задержанные ранее в Таиланде и депортированные из этой страны, в четверг вечером прилетели в Израиль.

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    1 февраля 2024, 23:54 • Новости дня
    МИД заявил о страхе авторов «шоу» вокруг «Би-2»

    МИД счел отказ допустить российскую прессу к «Би-2» свидетельством того, что авторы «шоу» боятся разоблачения

    МИД заявил о страхе авторов «шоу» вокруг «Би-2»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Авторы «шоу» вокруг группы «Би-2» боятся разоблачения, поэтому российских журналистов, аккредитованных в Израиле, не пустили на пресс-конференцию рок-группы в Тель-Авиве, заявил МИД России.

    Пресс-конференция организована МИД Израиля. Российское ведомство заявило, что «с пониманием относится к попыткам израильских дипломатов продемонстрировать возможности по освобождению если не заложников, то музыкантов», передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что участники группы могли встретиться с российским консулом после задержания в Таиланде, но сами отказались от такой возможности, передает ТАСС со ссылкой на «360».

    Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и депортировали из страны.

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    1 февраля 2024, 23:24 • Новости дня
    ХАМАС не дало окончательного одобрения сделки с Израилем

    Al Arabiya сообщил о продолжающемся обсуждении движением ХАМАС возможной сделки с Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    Радикальное палестинское движение ХАМАС пока не согласилось на сделку с Израилем по освобождению заложников, сообщил представитель ХАМАС.

    В ХАМАС заявили, что со стороны палестинского движения пока «нет окончательного одобрения предложений по обмену пленными и установлению перемирия». Руководство ХАМАС рассматривает условия сделки, обсуждая их со странами-посредниками, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

    Как сообщил Reuters неназванный катарский чиновник, «пока нет никакой сделки». При этом, по его словам, «ХАМАС положительно воспринял предложение», Катар ждет ответа со стороны палестинского движения.

    Напомним, МИД Катара сообщил, что власти Израиля согласились на предложение посредников о прекращении огня в палестинском секторе Газа.

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    1 февраля 2024, 22:59 • Новости дня
    Йеменские хуситы выпустили ракеты по британскому судну в Красном море

    Представитель йеменских хуситов Сариа сообщил о ракетном обстреле британского торгового судна в Красном море

    Tекст: Антон Антонов

    По британскому торговому судну, которое направлялось в Израиль через Красное море, нанесен удар противокорабельными ракетами, сообщил представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситов) Яхья Сариа.

    Сариа сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что судно направлялось «в один из портов оккупированных палестинских территорий», передает ТАСС.

    Как сообщается в Telegram-канале представителя хуситов, удар нанесен «в знак поддержки угнетенного палестинского народа и в рамках ответа на американо-британскую агрессию» против Йемена. Хуситы обещали продолжить операции в Аравийском и Красном морях, пока продолжаются агрессия в отношении сектора Газа и его блокада, передает РИА «Новости».

    Напомним, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщал о новом нападении на судно у побережья Йемена в районе йеменского порта Ходейда. Подробности нападения не сообщались.

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    1 февраля 2024, 13:10 • Новости дня
    Все участники «Би-2» прибыли в Израиль

    Депортированные из Таиланда участники «Би-2» прибыли в Израиль

    Все участники «Би-2» прибыли в Израиль
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Все участники группы «Би-2», задержанные ранее в Таиланде и депортированные из этой страны, прилетели в Израиль.

    Кадры прибытия музыкантов в Израиль опубликовало видеоагентство Ruptly. Об этом также сообщает РБК.

    Ранее в таиландском МИД сообщили ТАСС, что все участники покинули страну в соответствии со своими пожеланиями и законом.


    Как сообщалось ранее, израильский консул договорился о депортации музыкантов группы «Би-2» в Израиль, а не в Россию.

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    1 февраля 2024, 22:22 • Новости дня
    США ввели санкции против граждан Израиля

    США ввели санкции в отношении четырех граждан Израиля из-за действий на Западном берегу реки Иордан

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с насилием в отношении гражданских лиц на Западном берегу реки Иордан и подрывом ситуации в регионе санкции вводятся против четырех граждан Израиля; против властей Израиля санкции вводить не планируется, сообщили минфин США, Госдеп и Белый дом.

    Минфин США сообщил, что под санкции попали Шалом Зикерман 1991 года рождения, Йинон Леви 1992 года рождения, Давид Чай Часдай 1994 года рождения и Эйнан Танджил 2002 года рождения. Их обвиняют в причастности к притеснениям мирных палестинцев, поджогам, порче частной собственности, атакам на активистов, включая израильтян, и другим насильственным преступлениям. Санкции вводятся в связи с указом президента США Джо Байдена, направленным против подрыва ситуации на Западном берегу, передает РИА «Новости».

    При этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не планируют «вводить санкции в отношении правительственных служащих Израиля» в связи с обвинениями в подстрекательстве к насилию против палестинцев в секторе Газа.

    Напомним, в МИД Катара заявили, что Израиль согласился на предложение посредников о прекращении огня в палестинском секторе Газа, получена первоначальная положительная реакция на остановку боевых действий со стороны ХАМАС.

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    1 февраля 2024, 21:57 • Новости дня
    В Израиле назвали число уничтоженных боевиков в Газе

    Министр обороны Израиля Галант сообщил об уничтожении 10 тыс. боевиков в Газе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильские военные во время боевых действий в секторе Газа убили 10 тыс. вооруженных боевиков и ранили еще не менее 10 тыс., заявил министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе совещания по оценке ситуации в городе Хан-Юнис, расположенного на юге палестинского анклава.

    Как указал Галант, со стороны ХАМАС есть 10 тыс. уничтоженных террористов и еще 10 тыс. террористов, которые ранены и выведены из строя. Он назвал эти удары серьезными, которые подрывают потенциал ХАМАС, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Израиля.

    Ранее в МИД Катара заявили, что Израиль согласился на предложение посредников о прекращении огня в палестинском секторе Газа.

    Накануне в Палестинском обществе Красного Полумесяца сообщили, что после израильских обстрелов города Хан-Юнис погибли как минимум 17 человек.

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    2 февраля 2024, 14:35 • Новости дня
    Бывшая в плену ХАМАС россиянка попросила Путина спасти остальных заложников

    Освобожденная из плена ХАМАС россиянка попросила Путина спасти остальных заложников

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянка Елена Труфанова поблагодарила президента Владимира Путина и власти России за предпринятые меры по ее освобождению, и попросила помочь спасти из плена ХАМАС остающихся в Газе заложников.

    Труфанова рассказала, что в плену ХАМАС остался ее единственный сын, россиянин Александр Труфанов.

    «Я очень прошу российское правительство и лично Владимира Владимировича Путина продолжаться прилагать все усилия для его освобождения так, как были приложены усилия для освобождения нас. Я очень прошу продолжить начатое дело», – обратилась она к властям России, передает ТАСС.

    С такой же просьбой обратилась к правительству России израильтянка Сапир Коэн, которую вместе с Труфановой вызволили из плена ХАМАС российские власти. Коэн отметила, что у России очень большое влияние, на призвала помочь Москву вернуть из плена оставшихся трех россиян, в том числе сына Труфановой.

    Между тем, посол Израиля в Москве Симона Гальперин также обратилась к Путину и российским властям предпринять все усилия для освобождения заложников ХАМАС.

    «И мы верим, что у России есть влияние и возможность приложить к этому усилия и успешно эту задачу выполнить», – подчеркнула дипломат.

    Напомним, 30 ноября движение ХАМАС заявило об освобождении двух заложниц с российским гражданством Елены Труфановой и ее матери Ирины Татти «в ответ на усилия президента России» Владимира Путина.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия проделала очень сложную работу по эвакуации соотечественников из сектора Газа.

    В декабре прошлого года посол Израиля в России Александр Бен Цви рассказал, что в плену ХАМАС остаются около 130 заложников, в том числе трое граждан России.

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    2 февраля 2024, 00:46 • Новости дня
    Захвативший заложников в пригороде Стамбула мужчина ликвидирован

    Турецкая полиция ликвидировала захватившего заложников на заводе Procter & Gamble в пригороде Стамбула мужчину

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчина, который захватил в заложники семерых сотрудников предприятия американской компании Procter & Gamble в пригороде Стамбула, ликвидирован полицией, сообщил губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз.

    Сообщалось, что мужчина захватил заложников, протестуя против военной операции Израиля в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на NTV.

    Явуз сообщил, что мужчина «обезврежен», было «сделано необходимое». Заложники освобождены. У мужчины было оружие и пояс со взрывчаткой, но он «ничего не успел сделать, все произошло мгновенно», сказал Явуз.

    В январе произошло вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле.

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    4 февраля 2024, 02:58 • Новости дня
    Захарова назвала ситуацию с «Би-2» попыткой сорвать переговоры по заложникам

    Захарова: «Шоу» вокруг группы «Би-2» могло подставить израильских дипломатов, занимающихся освобождением заложников

    Tекст: Денис Тельманов

    Шоу с возвращением из Таиланда участников группы «Би-2» в Израиль могло быть инсценировано с целью подставить израильских дипломатов, занимающихся освобождением заложников и сотрудничающих по этому вопросу с Россией, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, в тот день, когда в Израиле проходила пресс-конференция «Би-2» с участием израильских дипломатов, в Москве находилась делегация из Израиля, представители которой «просили оказать им помощь через наши дипломатические учреждения для того, чтобы повлиять на ситуацию с заложниками», сказала Захарова в эфире «ТВ Центр», передает ТАСС.

    Она отметила, что сложившаяся ситуация могла «подставить людей, которые сейчас в Израиле должны заниматься спасением жизней своих граждан».

    «Их просто замешали, испачкали в этой грязи», – подчеркнула Захарова.

    По ее словам, в ситуации с Би-2 было очень много лжи и антироссийских выпадов, одной из причин которых может стать попытка помешать России организовать для россиян возможность проголосовать на выборах президента России во всех странах.

    При этом контакты России с ХАМАС также  были представлены в негативном свете, хотя российские дипломаты пытаются решить вопрос с освобождением заложниками, причем, не деля их «ни по национальности, ни по гражданской принадлежности».

    Ранее сообщалось, что украинский актер и певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, заявил, что власти Объединенных Арабских Эмиратов пожизненно запретили ему въезд в страну не по собственному желанию, а по «указанию российской верхушки».

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    2 февраля 2024, 12:43 • Новости дня
    При атаке израильских ВВС на пригород Дамаска погиб советник КСИР

    Во время атаки израильских ВВС на пригород Дамаска погиб советник Корпуса стражей исламской революции

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе атаки израильских ВВС на южный пригород Дамаска погиб советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС), сообщил иранский канал Student News Network (SNN).

    Известно, что помимо советника, погибли два бойца вооруженного шиитского формирования, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны Сирии сообщило о нанесении израильскими ВС ударов по ряду объектов к югу от сирийской столицы Дамаска.

    До этого израильские военные нанесли авиаудары по военной инфраструктуре Сирии в районе Дераа в ответ на обстрел Голанских высот.

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    4 февраля 2024, 01:56 • Новости дня
    США и Британия применили корабли и более 20 истребителей для ударов по Йемену

    США и Британия задействовали корабли и более 20 истребителей для ударов по Йемену

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше 20 британских и американских истребителей истребителей были задействованы в нанесении ударов по территории Йемена.

    «Ракеты были запущены с кораблей и истребителей, поднявшихся в воздух с американского авианосца. Задействовано 24 или больше самолетов. Некоторые несли бомбы массой 2 000 фунтов (около 900 кг)», – приводит ТАСС слова корреспондента телеканала Sky News в Вашингтоне Марка Стоуна, который ссылается на информацию от источников в округе Колумбия.

    Отмечается, что американские и британские ракеты поразили более 30 целей в 10 районах страны.

    При этом глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил, что британские войска действовали с американскими союзниками «в целях самообороны и в соответствии с международным правом».

    «Это не эскалация. Мы уже успешно наносили удары по объектам, с которых запускаются БПЛА, и хранилищам, которые хуситы использовали для своих нападений», – пояснил министр.

    В отдельном заявлении Минобороны королевства говорится, что британские истребители Typhoon поразили станции наземного контроля БПЛА на побережье Красного моря к западу от Саны. При этом удары были спланированы таким образом, чтобы «обеспечить минимальный риск жертв среди гражданского населения».

    Ранее сообщалось, что среди объектов, которые обстреляли США и Великобритания Йемене, значится подземный арсенал хуситов, центры управления и связи, подземный арсенал, а также места базирования вооружений.

    Йеменские хуситы выпустили ракеты по британскому судну в Красном море.

    По словам представителя хуситов, удар нанесен «в знак поддержки угнетенного палестинского народа и в рамках ответа на американо-британскую агрессию» против Йемена.

    Хуситы обещали продолжить операции в Аравийском и Красном морях, пока продолжаются агрессия в отношении сектора Газа и его блокада.

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    4 февраля 2024, 04:43 • Новости дня
    Израиль нанес серию ударов по южной части сектора Газа

    Израильская армия нанесла несколько ударов по южной части сектора Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские армия нанесла артиллерийские и воздушные удары по южной части сектора Газа, сообщили в Палестине.

    Израильская авиация совершила налет на квартал Аль-Манара, расположенный к юго-востоку от Хан-Юниса, артиллерия при этом обстреляла районе Мирадж, сообщает палестинское информационное агентство WAFA, передает ТАСС.

    Отмечается, что авиаудары также были нанесены по окрестностям Европейской больницы в Газе, нескольким районам Рафаха, сельскохозяйственным угодьям в районе Джафраави к югу от Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа.

    По данным WAFA, за последние сутки в ходе израильских военных операций были убиты 107 палестинцев, еще 243 получили ранения.

    Общее число погибших в результате израильской агрессии в секторе Газа достигло 27,2 тыс. человек, еще более 66,4 тыс. получили ранения.

    Около 2 млн человек из 2,3 млн жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома, поскольку целые кварталы были разрушены израильскими бомбардировками.

    Ранее сообщалось, что власти Израиля согласились на предложение посредников о прекращении огня в палестинском секторе Газа.

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    4 февраля 2024, 05:44 • Новости дня
    Израильские силовики задержали на Западном берегу 16 подозреваемых в терроризме

    Силы безопасности Израиля задержали на Западном берегу реки Иордан 16 подозреваемых в терроризме

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы безопасности Израиля в ходе проверок на Западном берегу реки Иордан выявили и арестовали находящихся в розыске лиц, у которых были изъяты оружие, взрывчатка и военное снаряжение, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Jerusalem Post.

    Отмечается, что рейды в нескольких населенных пунктах региона  проводили Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Служба общей безопасности (ШАБАК) и пограничная полиция, в общей сложности они арестовали 16 подозреваемых, которые были переданы ШАБАК «для дальнейших допросов».

    По данным ЦАХАЛа, с 7 октября 2023 года на Западном берегу реки Иордан были арестованы около 3 тыс. разыскиваемых лиц, у 1,3 тыс. из них обнаружились связи с радикальным палестинским движением ХАМАС.

    Ранее сообщалось, что движение ХАМАС согласилось на новую схему освобождения палестинских заключенных на израильских заложников. На первом этапе обмена движение не будет требовать освобождения лиц, приговоренных к длительным срокам заключения.

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

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