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    Отказ от дружбы с Россией ведет Армению к унижениям и распаду
    В Германии заявили о грядущей отставке Зеленского
    Медведев назвал учения НАТО «конвульсией дряблых западных мускулов»
    На Украине начали опасаться нового наступления России на Киев
    Путин: Хочется показать авторам санкций неприличный жест
    Стало известно о реакции США на планы Зеленского уволить Залужного
    Лондон предложил направить на Украину экспедиционный корпус НАТО
    Американский сенатор назвал самого ненадежного члена НАТО
    Индонезия объяснила отказ Галкину во въезде
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    7 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    22 комментария
    3 февраля 2024, 07:25 • Новости дня

    Порошенко потребовал у Европы «все необходимое вооружение»

    Порошенко потребовал от европейцев предоставить ВСУ «все необходимое вооружение»

    Порошенко потребовал у Европы «все необходимое вооружение»
    @ Petro Poroshenko/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейцы должны дать вооруженным силам Украины все необходимое вооружение без каких-либо условий, заявил бывший президент страны Петр Порошенко.

    Порошенко пожаловался на «огромную проблему» – у ВСУ заканчиваются снаряды, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

    При этом он упрекнул действующие власти Украины в том, что правительство «надело на людей розовые очки». По словам Порошенко, население Украины «заставляют поверить», что ВСУ «хорошо справляются со своей задачей» и что «в конце лета» украинцы «будут пить чай в Крыму».

    Однако, как подчеркнул Порошенко, «в реальности ситуация совсем другая», из-за этого население не осознает необходимость мобилизации. «Они видят, как арестовывают участников протестов. Некоторые пугаются и бегут из страны», – сказал Порошенко.

    Напомним, в Верховную раду Украины была внесена новая версия законопроекта о мобилизации. В случае принятия все военнообязанные должны явиться в военкоматы в течение 60 дней с момента публикации закона для уточнения данных.

    2 февраля 2024, 09:25 • Новости дня
    Контейнеры с формой ВСУ задержали в Забайкалье

    Контейнеры с формой ВСУ задержали в Забайкалье на транзитном рейсе через Китай в Польшу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военную форму с символикой ВСУ обнаружили на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» в грузовом поезде, следовавшем транзитом через Китай в Польшу, сообщил начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев.

    По его словам, груз, который значился в декларации как спортивная форма и рабочая одежда, шел транзитом через Китай в Польшу. При досмотре инспекционно-досмотровый комплекс показал, что по плотности ткани и другим параметрам там не совсем спортивная одежда, передает ТАСС.

    Игнатьев рассказал, что один контейнер вскрыли и обнаружили обмундирование с символикой украинской армии.

    По его словам, всего были задержаны восемь контейнеров, идет досмотр их содержимого, при этом баулы были запакованы заводским способом, спрессованы и помещены в вакуумную упаковку, поэтому после распаковки контейнера требуется пять-шесть дополнительных, чтобы запаковать все обратно.

    Ранее Министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН*) и ее атрибутику и символику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских.

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    2 февраля 2024, 12:27 • Новости дня
    Стало известно о «засаде» ВСУ перед атакой на Ил-76

    ТАСС: ВСУ подготовили атаку на Ил-76 с украинскими пленными заранее

    Стало известно о «засаде» ВСУ перед атакой на Ил-76
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Атака на российский самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту была подготовлена вооруженными силами Украины заранее, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot работал из засады, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС пояснил, что у ПВО есть понятие засады, когда установка перемещается в позиционный район заранее. В этой ситуации, по его данным, так и было, причем ЗРК стоял с отключенной РЛС, не выдавая себя.

    Украинской стороне, по словам источника, были известны данные по эшелону, поскольку с Киевом они согласовывались.

    «Затем расчету передали команду на уничтожение, и они его атаковали», – сообщил представитель силовых структур, добавив, что система Patriot требует достаточно много времени для развертывания.

    Накануне сообщалось, что атаковавший Ил-76 расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, вероятнее всего, состоял не только из украинцев, но также из американцев. Причем, по этим данным, на управлении обычно находятся именно западные специалисты, украинцев допускают только как водителей.

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    2 февраля 2024, 09:57 • Новости дня
    Ходаковский: Европа выделила деньги на похороны Украины
    Ходаковский: Европа выделила деньги на похороны Украины
    @ А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Выделенные «лукавым» Западом деньги якобы на помощь Украине на самом деле являются деньгами на похороны, заявил замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    Как написал Ходаковский в своем Telegram-канале, сразу после голосования за выделение Украине 50 млрд евро один из функционеров Евросоюза заявил, что ЕС «берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины». Западу, отметил автор публикации, важно, чтобы вооруженный конфликт не заканчивался, и ему не жалко пустить Украину в расход в надеждах на то, что «случится что-то обнадеживающее».

    Эксперт напомнил о недавнем случае, когда в Венгрию с Украины бежали уклонисты от военной службы. «Группу собирали примерно двое суток, пока не собрали человек шестьдесят. Потом козьими тропами проводники повели группу к венгерской границе, помогли пересечь нехитрые ограждения и указали направление к ближайшему поселку, где есть орган полиции. Там украинские мужчины различных сословий, но все призывного возраста и состояния получили бумажки о том, что они беженцы. Дальнейшая судьба их будет разной: кто-то попытается перебраться в Россию, рискуя быть развернутым в Шереметьево, кто-то осядет в Европе...» – рассказал Ходаковский.

    Он отметил, что бегство с Украины стало повальным явлением, и это, по мнению Ходаковского, характеризует и положение дел, и перспективы этой страны лучше всего.

    «Деньги, которые лукавый Запад выделяет в качестве «помощи», – это деньги на похороны. Агония будет продлена, но итог будет неизбежным: деньги сами за себя воевать не будут», – заключил замглавы управления Росгвардии по ДНР.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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    2 февраля 2024, 18:32 • Новости дня
    В Германии заявили о грядущей отставке Зеленского
    В Германии заявили о грядущей отставке Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшие несколько недель, замгоссекретаря США Виктория Нуланд встретилась с его преемником во время визита в Киев, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    Дотком в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что уход Зеленского ожидается в ближайшие недели. По его словам, Нуланд встречалась с его преемником во время недавнего визита в Киев. «Присмотритесь к Залужному, Буданову, Порошенко», – написал Дотком, передает Ura.ru.

    Ранее немецкие журналисты сообщили, что Белый дом поддержит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в случае обострения его конфликта с Владимиром Зеленским.

    Напомним, визит Нуланд в Киев связали с оценкой США ситуации в связи с конфликтом между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, которого президент Украины, по информации СМИ, хочет отправить в отставку.

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    2 февраля 2024, 08:19 • Новости дня
    WP: Залужный объяснил Зеленскому, почему ситуация на фронте не улучшится
    WP: Залужный объяснил Зеленскому, почему ситуация на фронте не улучшится
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Главком ВСУ Валерий Залужный во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 29 января дал понять, что быстрое улучшение положения ВСУ на поле боя маловероятно, пишут американские СМИ.

    Неназванный высокопоставленный украинский источник сообщил газете The Washington Post, что в ходе того разговора Зеленский высказал мнение, что смена командования поможет «освежить обстановку». Украинцы, по мнению президента страны, устали от конфликта. Он отметил также, что помощь со стороны Запада замедлилась, передает RT.

    Источник рассказал, что генерал «не был рассержен», а высказал «несколько напутственных мыслей» касательно проблем, которые перейдут к его преемнику, говорится в статье.

    Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что Зеленский захотел отправить Залужного в отставку, поскольку тот тайно обсуждает с Западом возможность прекращения огня и завершения конфликта Украины с Россией.

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    2 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    BI: Экспериментальное оружие ВСУ раскрыло России уязвимость НАТО

    BI: Экспериментальное оружие ВСУ FrankenSAM показало России уязвимость НАТО

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское экспериментальное оружие – гибридные системы противовоздушной обороны FrankenSAM – раскрыли российским военнослужащим «огромный пробел» в арсенале Соединенных Штатов, пишут СМИ.

    По словам американского полковника морской пехоты в отставке Марка Канциана, использование ВСУ такого оружия показало, что страны НАТО, включая США, испытывают нехватку наземных систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Business Insider.

    Военный эксперт издания также отметил, что ведение боевых действий со стороны России говорит о том, насколько НАТО, если хочет быть готовым к будущим конфликтам, нуждается в этих видах оружия.

    В декабре сообщалось, что США предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых систем FrankenSAM, позволяющих запускать американские ракеты с установок советского производства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как исчерпание боезапаса приводит ВСУ к созданию «франкенштейнов».

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    2 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    На врача собрались завести дело за насмешку над сыном погибшего на СВО

    Глава СК Бастрыкин поручил завести дело на педиатра, посмеявшегося над сыном погибшего бойца СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное по сообщению о дискредитации Вооруженных сил России врачом-педиатром московской поликлиники.

    Как сообщается в Telegram-канале СКР, педиатр московской поликлиники во время приема семилетнего мальчика узнала, что ребенок тоскует по отцу, который погиб в зоне проведения спецоперации, и отреагировал на это насмешкой. При этом врач высказался в поддержку действий Украины, назвав их якобы правомерными.

    В настоящее время ГСУ СК России по Москве проводит процессуальную проверку.

    О высказываниях педиатра московской поликлиники рассказала накануне 34-летняя Анастасия, которая пришла на прием с двумя детьми. Когда один из них раскапризничался, мать объяснила: «У нас папу на СВО убили. И он тяжело переживает потерю отца».

    На что, по словам Анастасии, педиатр ответила: «Ну, милочка, чего же вы хотите, ваш муж был законной целью Украины». Диалог приводит «Царьград».

    По информации издания, врач по имени Надежда (фамилия не уточняется) приехала в Москву с Украины.

    Анастасия после этого обратилась с заявлением в полицию с просьбой проверить законность нахождения женщины в России, на предмет спонсирования ВСУ, а также призывает привлечь ее к уголовной ответственности за клевету на российские ВС.

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    2 февраля 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин рассказал о подвиге танкиста, который не бросил подбитый танк
    Путин рассказал о подвиге танкиста, который не бросил подбитый танк
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин рассказал о подвиге российского танкиста, который не бросил свой подбитый танк, а смог отбуксировать его в тыл и доставить на ремонтную базу.

    Участница встречи Елена Николаева рассказала президенту о своих разработках огнеупорных тканей и специальных костюмов для автогонщиков, огнеметчиков и танкистов. «Вы сейчас сказали, что, когда машина горит или танк – танк тоже машина, – тушить нечего, надо как можно быстрее эвакуироваться. Вы правы, так и надо делать, потому что боекомплект может детонировать и так далее», – заявил Путин, обращаясь к Елене Николаевой, передает ТАСС.

    «Но я знаю другие случаи, когда танк наш оказался поврежденным, загорелся, командир танка вытащил оттуда экипаж в безопасную зону, сам вернулся, танк погасил, потом прицепил его к другому танку и вернул в часть, а потом на ремонтную базу. У нас и таких ребят много», – рассказал президент.

    Также президент поручил вице-премьеру – главе Минпромторга Денису Мантурову изучить наработки Николаевой и доложить по итогам.

    Ранее Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя.

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    2 февраля 2024, 21:57 • Новости дня
    Украина пригрозила немецкому телеканалу из-за репортажа из Мариуполя

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер МИД Украины Олег Николенко потребовал объяснений от немецкого телеканала ZDF из-за репортажа о Мариуполе, где рассказывается о восстановлении города и радующихся возвращению России местных жителях.

    Николенко заявил, что немецкий канал должен предоставить официальные объяснения и пригрозил последствиями для его дальнейшей работы, передает РИА «Новости».

    «Искажение реальности – это не журналистика», – написал спикер украинского МИД в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Он подчеркнул, что визит главы московского бюро ZDF без согласования с Киевом нарушает украинское законодательство.

    Немецкий журналист Армин Корпер в репортаже для телеканала ZDF указал, что восстановление Мариуполя идет полным ходом, и жители города рады приходу России.

    Ранее металлургический завод имени Ильича начал производство в Мариуполе. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что в целом план по восстановлению Мариуполя выполняется.

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    2 февраля 2024, 14:45 • Новости дня
    Шойгу: Украина бросает в бой резервы, чтобы не обрушить оборону
    Шойгу: Украина бросает в бой резервы, чтобы не обрушить оборону
    @ Минобороны РФ/ТАС

    Tекст: Вера Басилая

    С целью не допустить обрушения обороны украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

    Шойгу отметил, что ВС России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, российские войска продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю, передает канал «Звезда».

    Ранее Шойгу сообщил, что ВСУ за прошедший месяц потеряли свыше 23 тыс. человек убитыми и ранеными. Уничтожено более 3 тыс. единиц различного вооружения, включая иностранное: немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.

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    2 февраля 2024, 13:21 • Новости дня
    Экс-разведчик ВС США Риттер после поездки в Донбасс: Правда на стороне России
    Экс-разведчик ВС США Риттер после поездки в Донбасс: Правда на стороне России
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший разведчик морской пехоты США и экс-инспектор ООН Скотт Риттер в прошлом месяце впервые посетил Донбасс, он совершил поездку в Донецк и Луганск.

    Риттер передвигался на бронированном автомобиле в сопровождении охраны. Он отметил, что аналитику очень важно увидеть собственными глазами то, что происходит. Поездку в Донбасс он назвал крайне важной, поскольку он сам хотел «увидеть» и все «прочувствовать», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

    Бывший разведчик ВС США заявил, что никогда не верил сообщениям о том, что российская армия якобы наносит удары по Донецку. В морской пехоте Риттер был артиллеристом. «Профессионалы никогда не будут бить по цели, если перед ними есть гражданское население. Они будут бить с флангов, но не через них. А русские – профессионалы», – подчеркнул он.

    Риттер отметил, что пока продолжаются боевые действия Россия набирает мощь, а Украина, наоборот, теряет свою силу. «Но если поехать на фронт и спросить российского солдата <…>, выиграл ли он уже, он скажет нет, потому что остались еще украинские солдаты, которые собираются стрелять», – сказал он, добавив, что впереди еще много боев. При этом Риттер подчеркнул, что Россия единственная из всех сторон, кто говорит правду. «И правда на стороне России», – подчеркнул он.

    Говоря о том, безопасно ли ему будет вернуться в США после визита в Донбасс, Риттер сказал, что он американский журналист и это его работа.

    Ранее Риттер предрек Украине потерю четырех городов, если Киев не согласится на переговоры.

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    2 февраля 2024, 12:54 • Новости дня
    Онуфриенко: Для исполнения плана Залужного о перевооружении ВСУ Киеву нужно перемирие

    Военный аналитик Онуфриенко: Для исполнения плана Залужного о перевооружении ВСУ Киеву нужно перемирие

    Онуфриенко: Для исполнения плана Залужного о перевооружении ВСУ Киеву нужно перемирие
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    В своей статье главком ВСУ Залужный пишет об использовании новых технологий для выхода из позиционного тупика. Но дроны, на которые генерал собирается делать акцент, не помогут этого добиться. Перестройка армии Украины в короткие сроки также невозможна. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Валерий Залужный написал статью в CNN, где обозначил главные задачи ВСУ на 2024 год.

    «Беспилотники, на которые Залужный в своем эссе делает акцент, хорошее оружие, роль которого на поле боя сложно переоценить. Однако следует понимать, что на каждый меч найдется свой щит. БПЛА можно эффективно противодействовать системами РЭБ, которые постоянно совершенствуются», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, массово производить дроны достаточно тяжело, если это не небольшие БПЛА ближнего радиуса действия. Кроме того, сопоставимые по дальности полета артиллерийские снаряды стоят дешевле больших аппаратов. Да и в целом преодолеть позиционный тупик только силами беспилотников невозможно. Однако нет никаких сомнений в том, что противник будет наращивать производство данного типа вооружений», – отмечает он.

    «На данный момент у Украины действительно наблюдаются проблемы с боеприпасами. По некоторым данным, ВСУ делают в три-четыре раза меньше артиллерийских выстрелов, чем наши войска. Хотя частично это компенсируется дальнобойностью поставляемых противнику систем», – подчеркивает собеседник.

    «Сегодня Украина практически не способна производить собственное вооружение. Бронетехнику они не делают, артиллерийские снаряды почти не выпускают, гранатометные выстрелы создают в очень ограниченном количестве. ВСУ полностью зависят от поставок Запада, который сейчас оказывает помощь ровно в том количестве, которого хватит только для обороны», – акцентирует эксперт.

    «Также в своей статье Залужный говорит о переформатировании ВСУ за пять месяцев, однако это просто невозможно. Во-первых, качественное обучение военных занимает по меньшей мере полгода, переобучить придется весь состав ВСУ. Во-вторых, достаточного для такой перестройки количества вооружения за такой короткий срок противник не наберет», – подчеркивает он.

    «Однако задача по переформатированию армии под новые стандарты может быть выполнена за несколько лет, а для этого ВСУ нужно перемирие. Эссе Залужного в CNN, как и его прошлая статья в The Economist, должны намекать России, что конфликт якобы зашел в тупик и надо бы приостановить боевые действия. Тем не менее нельзя поддаваться на такие уговоры, так как перемирие позволит противнику перевооружиться и существенно усилиться», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный написал колонку для американского CNN, в которой представил свое видение сложившейся обстановки на поле боя, а также представил основные задачи украинской армии на 2024 год.

    Он перечисляет сложности, с которыми сейчас сталкивается Украина. Это в первую очередь сокращение поддержки со стороны ключевых союзников, которые столкнулись с собственной политической напряженностью. Главком отмечает и глобальную нехватку артиллерийских снарядов, ракет, вооружений для систем ПВО, особенно с учетом событий на Ближнем Востоке.

    Он отмечает, что Россия имеет значительное преимущество по сравнению с Украиной по мобилизационным ресурсам, и подчеркивает «неспособность государственных институтов повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер». При этом он упоминает и неспособность военно-промышленного комплекса страны наладить производство боеприпасов, что ставит ВСУ в зависимость от других стран.

    Выход Залужный видит в оснащении украинской армии всем арсеналом дешевых, но высокоэффективных беспилотных средств. Они, по его словам, помогут отслеживать ситуацию на поле боя в режиме реального времени, в любое время суток и при любых погодных условиях, вести разведку, позволяя корректировать огонь круглосуточно. «Это означает полную перестройку боевых действий, отказ от устаревшего, стереотипного мышления», – пишет Залужный.

    По его словам, беспилотники, наряду с другими видами современного вооружения, могут помочь Украине выйти из позиционного конфликта, в котором ВСУ не обладают преимуществом. Залужный считает, что использование БПЛА снизит человеческие потери, уменьшит зависимость от тяжелой техники, откроет возможность нанесения внезапных массированных ударов по критически важным инфраструктурным объектам и узлам связи без использования дорогостоящих ракет или пилотируемой авиации.

    В связи с этим, пишет Залужный, необходимо создать новую систему для технологического перевооружения украинской армии. По его словам, на это потребуется пять месяцев. «Наши партнеры придерживаются того же мнения», – отмечает Залужный и детально разъясняет в своей колонке, на какие организационные моменты будет потрачено это время.

    Далее он заявляет, что в 2024 году Украина должна сосредоточить основные усилия на трех основных направлениях. Первое – это создание системы обеспечения ВСУ высокотехнологичными средствами. Второе – внедрение новой философии ведения боевых действий с учетом ограниченности в ресурсах. Третье – освоение новых боевых возможностей настолько быстро, насколько это возможно.

    Напомним, в ноябре главком ВСУ уже писал эссе для западных СМИ. В частности, в своей статье для The Economist он говорит, что боевые действия зашли в позиционный тупик и что у России в таких условиях есть преимущество. Чтобы выйти из этой ситуации Залужный предлагает оснастить Украину современным оружием, которое европейцы и американцы поставляют крайне неохотно.

    После публикации данного эссе началось публичное обострение отношений между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. В частности, руководитель Украины не согласился с мнением главкома о тупике на фронте, а в его офисе и вовсе заявили, что статья спровоцировала панику на Западе.

    Позднее в дело включилась Марьяна Безуглая – одиозный депутат Рады, которая призвала главкома уйти в отставку, так как тот не предоставил военный план на 2024 год и безосновательно хотел мобилизовать по 20 тыс. украинцев в месяц. Ее заявления вызвали серьезный скандал на Украине, но спустя несколько дней она продолжила критику Залужного.

    Коментарии (12)
    2 февраля 2024, 17:19 • Новости дня
    Путин назвал ВСУ террористической организацией
    Путин назвал ВСУ террористической организацией
    @ Артем Геодакян/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратились в террористическую организацию, они не гнушаются обстреливать мирных жителей и медиков, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Все для Победы!»

    Глава государства рассказал о перехваченных переговорах двух украинских танкистов, которые в 2022 году пытались войти в Донецк. По словам главы государства, один из военнослужащих выстрелил в мирного жителя, передает ТАСС. Второй задал вопрос, зачем он это сделал, на что тот ответил: «Да они здесь все террористы».

    «Просто так! Взял и застрелил», – возмутился Путин. «То, что называется «ВСУ», – это превратилось, конечно, в такую террористическую организацию – стреляют по машинам скорой помощи», – заключил президент.

    Ранее Путин пообещал, что Россия не забудет о преступлениях украинских властей в отношении российских граждан.

    Коментарии (38)
    3 февраля 2024, 00:21 • Новости дня
    Появились сообщения о предложении Британии направить на Украину корпус НАТО
    Появились сообщения о предложении Британии направить на Украину корпус НАТО
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Источник утверждает, что Великобритания предложила союзникам по НАТО обсудить возможность переброски на Украину экспедиционного корпуса альянса. Не исключаются превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью, а также удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России.

    Как заявил источник РИА «Новости», предложение вызвано «неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий». Лондон также предлагает обсудить возможность «установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям». Кроме того, Великобритания призывает рассмотреть «увеличение поставок вооружений и техники ВСУ».

    По словам источника, британская сторона осознает, что большинство ее союзников по НАТО сейчас «вряд ли поддержат подобные меры», но надеется, что они «одобрят инициативу» при «существенном ослаблении ВСУ и успешном продвижении» российских сил.

    Предлагается «скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы» НАТО из Румынии и Польши. Эти силы должны будут занять «оборонительные рубежи по правому берегу Днепра».

    Кроме того, «не исключается также превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью», а для «распыления» российских сил в Норвегии и Финляндии предлагается развернуть «контингент сил НАТО и армий отдельных членов блока». При этом «могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России».

    Как утверждает источник, силы НАТО должны сформировать «буферную зону» на занятой территории, «включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева». Освободившиеся украинские силы перебросят в зону специальной военной операции на Украине.

    Источник заявил, что Великобритания рассчитывает «подорвать» наступательные возможности России, вынудив Москву согласиться на переговоры. «Подготовку такого сценария к реализации в Лондоне предполагают завершить к маю 2024 года», – сказал источник.

    Напомним, спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина признал, что одни из самых крупных учений НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник – 2024»), которые начнутся в феврале, направлены на сдерживание России. Москва заявляла, что масштаб учений НАТО Steadfast Defender-2024 знаменует окончательное и бесповоротное возвращение альянса к схемам холодной войны, а также существенно увеличивает риск военных инцидентов.

    Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что конфликт России и альянса может произойти в течение 20 лет.

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    2 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    В Австрии не увидели логики в заявлениях Евросоюза про Украину в ЕС

    В Австрии заявили о невозможности «сдержать» Россию за счет евроинтеграции Украины

    В Австрии не увидели логики в заявлениях Евросоюза про Украину в ЕС
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа помогает Украине, чтобы «сдержать Россию» и не допустить ее к своим границам. Но вступление Украины в ЕС как раз создаст эту ситуацию, заявил председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль.

    Кикль заявил, что Брюссель поддерживает евроинтеграцию Украины якобы для сдерживания России, но такая политика возымеет обратный эффект, передает ТАСС.

    Он также указал на то, что ЕС объясняет военную помощь Киеву тем, что Украина «непременно должна победить, иначе Россия будет стоять прямо у границ ЕС», и назвал эти аргументы нелепыми.

    «Ведь если бы они (европейские политики) всерьез задумались об этом (абсурдности идеи о членстве Украины) или продумали все до конца, они бы даже не допустили мысли о вступлении Украины в ЕС. Ведь это создало бы ту самую ситуацию, предотвращение которой выдвигается в качестве якобы главной причины миллиардных выплат и поставок оружия на Украину», – сказал Кикль.

    По мнению политика, ЕС необходимо выступать за мирные переговоры, а Австрия должна выступать в качестве мирного посредника.

    Ранее в Еврокомиссии не смогли назвать следующие шаги по вступлению Украины в ЕС.

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