Пентагон остался недоволен модернизированным ПТРК Javelin

Пентагон счел модернизированный ПТРК Javelin недостаточно надежным

Tекст: Антон Антонов

В отчете указывается, что в работе «легкой командной пусковой установки (LW CLU)» произошел «сбой, который привел к множественным аварийным отключениям системы», передает РИА «Новости».

Испытание предусматривало тестирование и самой установки, и усовершенствованной модели ракеты (G-model), которая несколько раз выстреливала с задержкой.

В отчете при этом указывается, что необходимая эффективность достигнута – при поражении целей военные с «легкой командной пусковой установкой показали такой же или лучший результат, чем солдаты, оснащенные действующим блоком».

В конце 2022 года сообщалось, что на Украине США истратили запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, который был рассчитан на несколько лет.