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Пентагон остался недоволен модернизированным ПТРК Javelin
Пентагон счел модернизированный ПТРК Javelin недостаточно надежным
Модернизированная пусковая установка ПТРК Javelin не отвечает требованиям надежности, сообщил Пентагон по итогам испытаний.
В отчете указывается, что в работе «легкой командной пусковой установки (LW CLU)» произошел «сбой, который привел к множественным аварийным отключениям системы», передает РИА «Новости».
Испытание предусматривало тестирование и самой установки, и усовершенствованной модели ракеты (G-model), которая несколько раз выстреливала с задержкой.
В отчете при этом указывается, что необходимая эффективность достигнута – при поражении целей военные с «легкой командной пусковой установкой показали такой же или лучший результат, чем солдаты, оснащенные действующим блоком».
В конце 2022 года сообщалось, что на Украине США истратили запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, который был рассчитан на несколько лет.