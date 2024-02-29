Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.2 комментария
Путин предложил расширить программу строительства студгородков
Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил расширить программу строительства университетских кампусов.
«Задача, чтобы центры науки и образования развивались по всей стране. Для этого до 2030 года построим 25 университетских кампусов. Предлагаю расширить эту программу и в общей сложности построить не менее 40 таких студенческих городков. Придется выделить на эти цели около 400 млрд рублей из федерального бюджета, естественно, предусмотрев все условия, чтобы студенты, аспиранты, преподаватели, молодые семьи могли учиться, работать и воспитывать детей», – сказал глава государства.
Кроме того, Путин поручил правительству реализовать программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования.
«Нужно привести в порядок не только учебные здания, но и спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей. За шесть лет направим на эти цели 120 млрд рублей из федерального бюджета. Также выделим дополнительно 124 млрд рублей и в предстоящие шесть лет проведем капитальный ремонт порядка 800 общежитий вузов и университетов», – сказал президент.
Ранее Путин объявил новый национальный проект «Кадры».