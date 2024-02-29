Желание прибрать к себе одну за другой территории, отпавшие от СССР, настолько вскружило голову Западу, что полностью убило реальную дипломатию, которая испокон основывалась на учете взаимных интересов. В христианской аскетике это называется ослепление страстью.0 комментариев
Суд в Брянске приговорил гражданина Украины за шпионаж
Суд в Брянске приговорил к 12 годам колонии за шпионаж гражданина Украины
Брянский облсуд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины за сбор и последующую передачу информации о ВС России украинским спецслужбам.
Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области, признанному виновным в шпионаже гражданину Украины решено назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, передает ТАСС.
Как установил суд, мужчина собирал, а затем передавал украинским спецслужбам информацию о нахождении ВС России на территории Брянской области. Сам он при этом вину полностью признал и в содеянном раскаялся.
Ранее суд Ростовской области приговорил к 11 годам и шести месяцам лишения свободы агента Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины за попытку купить компоненты к ЗРК С-300.