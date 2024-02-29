Суд в Брянске приговорил гражданина Украины за шпионаж

Суд в Брянске приговорил к 12 годам колонии за шпионаж гражданина Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области, признанному виновным в шпионаже гражданину Украины решено назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, передает ТАСС.

Как установил суд, мужчина собирал, а затем передавал украинским спецслужбам информацию о нахождении ВС России на территории Брянской области. Сам он при этом вину полностью признал и в содеянном раскаялся.

Ранее суд Ростовской области приговорил к 11 годам и шести месяцам лишения свободы агента Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины за попытку купить компоненты к ЗРК С-300.