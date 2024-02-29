В Крыму назвали виновников энергоблокады полуострова

Глава парламента Крыма: Решение об энергоблокаде полуострова принимал Порошенко

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в организации энергоблокады участвовало украинское руководство во главе с Порошенко, решение о подрыве ЛЭП принималось в его кабинете и это не была спонтанная акция, передает РИА «Новости».

Константинов добавил, впрочем, что и Порошенко – не начальное звено этой цепи.

Глава крымского парламента отметил, что не сомневается в том, что «заокеанские хозяева бешеной украинской шавки» – США – знали о намерениях Киева и инструктировали его в технической части организации блокады.

По его словам, расчеты киевской власти на то, что крымский народ «сломается и поползет к ним на коленях», не оправдались.

Ранее депутат Госсовета Крыма Сергей Трофимов заявил, что ущерб Крыму от энергетической блокады, устроенной Украиной, превысил 3 трлн рублей.