Tекст: Алексей Дегтярев

На Донецком направлении «Южная» группировка поразила скопления живой силы и техники 28-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ у Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

У Берестового (ДНР) отражены четыре контратаки 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Украинская сторона потеряла до 600 человек, два танка, два БТР, включая американский М113. При контрбатарейной борьбе поражены машина РСЗО «Ураган», польская САУ Krab, орудие Д-20 и три гаубицы Д-30.

На Авдеевском направлении группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи поразила живую силу и технику 53-й, 61-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ у Бердычей, Северного, Орловки и Первомайского в ДНР.

Украинская армия там потеряла до 495 человек, семь танков, две БМП, четыре боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены три гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику украинской армии у Урожайного, Ровнополья и Старомайорского в ДНР. Там ВСУ потеряли до 105 человек, гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика».

На Купянском направлении «Западная» группировка улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику украинской армии у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР). Там ВСУ потеряли до 50 человек, танк и две боевые бронированные машины.

При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М198, САУ Krab, САУ «Акация», гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и орудие Д-30.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Купянск», два пункта управления 72-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, ЗРК С-300ПС, три склада боеприпасов.

Средства ПВО сбили девять снарядов РСЗО HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM. Уничтожены 93 украинских дрона.

С начала СВО уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 13 715 дронов, 475 ЗРК, 15 286 танков и других боевых бронированных машин, 1227 машин РСЗО, 8223 орудия полевой артиллерии и минометов.