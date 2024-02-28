В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.2 комментария
На Украине бригада теробороны устроила «распродажу» военной одежды
На Украине бригада теробороны продала военной одежды на 3,6 млн гривен
Киевская бригада территориальной обороны (ТРО) продала военной одежды и экипировки как минимум на 3,6 млн гривен, сообщило Госбюро расследований Украины.
Сообщается, что военные списывали имущество, а гражданские продавали его в интернете. Таким образом, были проданы бронежилеты, шлемы, зимние и летние комплекты одежды, обуви и многое другое, пишет издание «Страна».
Подозреваемых задержали при продаже очередной партии на 2 млн гривен.
Ранее суд Киева арестовал до 17 марта сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа, который является фигурантом дела о поставках некачественной одежды для украинской армии. Дело против его отца, Игоря Гринкевича было открыто Госбюро расследований (ГБР) Украины, он был задержан 29 декабря 2023 года.
По данным следствия, связанные с Игорем Гринкевичем компании выиграли тендеры на поставку одежды на общую сумму 1,5 млрд гривен (39,3 млн долларов), но были зарегистрированы как строительные и не имели производственных или складских мощностей для выполнения заказа.