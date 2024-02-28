В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.0 комментариев
Патрушев раскрыл «тактику лжи» Запада против России
Западные страны придумывают небылицы про «русских варваров», чтобы дискредитировать российский народ, и сами верят в них, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Запад использует «тактику лжи» против России, он выдумывает «по вековому шаблону» сказки о русском варварстве, после чего живущие там люди в это верят, сказал Патрушев в интервью «Российской газете».
Он добавил, что «варварская» Россия всегда помогала Латинской Америке. А испанцы, португальцы, голландцы и англичане видели в ней только «источник наживы».
На этом континенте веками проводилось «чудовищное закабаление» и эксплуатация местных жителей, исчезали целые народы и цивилизации, безвозвратно утеряны культурные ценности.