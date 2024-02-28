Захарова заявила об отслеживании Москвой военных приготовлений ФРГ

Захарова заявила о внимательном отслеживании Россией военных приготовлений ФРГ против Москвы

Tекст: Кристина Цыцура

Комментарий последовал после заявления генерального инспектора Бундесвера Карстена Бройера о том, что у Германии есть пять лет на подготовку к возможному нападению извне, передает ТАСС.

Также Захарова добавила, что заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину отражает стремление Запада продлить режим Владимира Зеленского.

Представитель МИД предположила, что заявление Макрона о возможной отправке войск ЕС было «работой на публику, чтобы каким-то образом воодушевить киевский режим».

Захарова указала на присутствие военнослужащих целого ряда стран НАТО на Украине, которые активно помогают ВСУ. По ее словам, поэтому «ничего нового Макрон и не сказал», а за подобными высказываниями лишь стоит стремление «продлить агонию режима Зеленского».

Напомним, накануне Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину.