Президент Франции Эммануэль Макрон практически не скрывает, что его политическое будущее находится за пределами родной страны. Он чрезвычайно непопулярен во Франции и сам понимает, что после истечения второго срока дома ему ничего хорошего не предстоит. Во французском языке появился даже новый глагол «макронить».2 комментария
В Совфеде жестко раскритиковали заявление МИД Франции об отправке военных на Украину
Сенатор Климов: Запад не избежит ответственности после отправки военных на Украину
На руководящих постах в Европе оказались недальновидные политики, поскольку настоящих профессионалов там просто «выкорчевали». Однако Европе стоит понять, что при отправке иностранных военных на Украину они не смогут избежать ответственности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне допустил присутствие западных военных на Украине без участия в конфликте.
«Складывается впечатление, что французский министр иностранных дел просто глуп. К сожалению, в руководстве европейских стран – в том числе и во Франции – оказалось довольно много таких недальновидных политических деятелей», – считает сенатор Андрей Климов. По его мнению, этих людей намеренно продвигали на руководящие должности и серьезные посты. При этом настоящих патриотов Франции, опытных и мудрых, обладающих профессиональными знаниями, «выбраковывали, подставляли, выкорчевывали», добавил собеседник.
«Поэтому теперь в Париже сидят псевдополитические деятели вроде Сежурне, которые ведут свою страну, свой народ к катастрофе», – подчеркнул парламентарий. Он признался, что заявление, сделанное главой МИД Франции, вызывает у него неприязнь. «Когда рядом с вами кружит надоедливый комар, вы от него сперва отмахиваетесь, а потом прихлопываете. Французское руководство – то самое кровососущее насекомое», – считает Климов.
«Однако европейским политикам стоит понять одну вещь – избежать ответственности в случае, если сценарий с отправкой на Украину западных военных будет реализован, у них не получится», – заключил спикер.
Ранее руководство Франции допустило присутствие западных военных на территории Украины для оказания некоторых видов помощи, но без их непосредственного участия в конфликте с Россией. Об этом заявил глава МИД страны Стефан Сежурне в ходе заседания Национального собрания (нижней палаты парламента). Он призвал предусмотреть новые действия для поддержки Киева, которые отвечали бы конкретным запросам.
В качестве примера политик привел операции по разминированию, по обеспечению кибербезопасности, а также производство вооружений на украинской территории. «Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории без пересечения черты соучастия в конфликте», – считает Сежурне.
Это заявление последовало после слов Эммануэля Макрона, который допустил, что западные войска могут быть отправлены на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», – заявил президент Франции по итогам саммита по поддержке Киева.
Однако его коллеги по НАТО поспешили откреститься от идеи. США, Великобритания, Германия, Польша, Швеция, Словакия, Чехия, Венгрия и Италия заявили, что не намерены направлять на Украину свои войска. И даже генсек альянса Йенс Столтенберг заверил в отсутствии таких планов. Во Франции заявление президента и вовсе назвали «безумием». Газета ВЗГЛЯД писала о том, с чем связано ужесточение риторики Макрона.