В Совфеде жестко раскритиковали заявление МИД Франции об отправке военных на Украину

Сенатор Климов: Запад не избежит ответственности после отправки военных на Украину

Tекст: Анастасия Куликова

«Складывается впечатление, что французский министр иностранных дел просто глуп. К сожалению, в руководстве европейских стран – в том числе и во Франции – оказалось довольно много таких недальновидных политических деятелей», – считает сенатор Андрей Климов. По его мнению, этих людей намеренно продвигали на руководящие должности и серьезные посты. При этом настоящих патриотов Франции, опытных и мудрых, обладающих профессиональными знаниями, «выбраковывали, подставляли, выкорчевывали», добавил собеседник.

«Поэтому теперь в Париже сидят псевдополитические деятели вроде Сежурне, которые ведут свою страну, свой народ к катастрофе», – подчеркнул парламентарий. Он признался, что заявление, сделанное главой МИД Франции, вызывает у него неприязнь. «Когда рядом с вами кружит надоедливый комар, вы от него сперва отмахиваетесь, а потом прихлопываете. Французское руководство – то самое кровососущее насекомое», – считает Климов.

«Однако европейским политикам стоит понять одну вещь – избежать ответственности в случае, если сценарий с отправкой на Украину западных военных будет реализован, у них не получится», – заключил спикер.

Ранее руководство Франции допустило присутствие западных военных на территории Украины для оказания некоторых видов помощи, но без их непосредственного участия в конфликте с Россией. Об этом заявил глава МИД страны Стефан Сежурне в ходе заседания Национального собрания (нижней палаты парламента). Он призвал предусмотреть новые действия для поддержки Киева, которые отвечали бы конкретным запросам.

В качестве примера политик привел операции по разминированию, по обеспечению кибербезопасности, а также производство вооружений на украинской территории. «Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории без пересечения черты соучастия в конфликте», – считает Сежурне.

Это заявление последовало после слов Эммануэля Макрона, который допустил, что западные войска могут быть отправлены на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», – заявил президент Франции по итогам саммита по поддержке Киева.

Однако его коллеги по НАТО поспешили откреститься от идеи. США, Великобритания, Германия, Польша, Швеция, Словакия, Чехия, Венгрия и Италия заявили, что не намерены направлять на Украину свои войска. И даже генсек альянса Йенс Столтенберг заверил в отсутствии таких планов. Во Франции заявление президента и вовсе назвали «безумием». Газета ВЗГЛЯД писала о том, с чем связано ужесточение риторики Макрона.