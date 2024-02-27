Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Во Франции объяснили миссию своих военных на Украине
Глава МИД Франции Сежурне допустил присутствие западных военных на Украине без участия в конфликте
Западные военные могут присутствовать на Украине не с целью участия в боевых действиях, а для оказания некоторых видов помощи, заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне.
В ходе заседания Национального собрания Франции Сежурне призвал рассмотреть новые варианты поддержки Украины, в частности в вопросах разминирования, борьбы с киберугрозами и производства оружия на украинской территории, передает ТАСС.
Для этих целей может потребоваться присутствие западных военных на Украине «без пересечения черты соучастия в конфликте», отметил министр.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что представители западных стран на конференции в Париже обсудили возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.