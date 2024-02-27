Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Богомаз: При обстреле ВСУ Брянской области есть раненые
Богомаз: При обстреле ВСУ Брянской области ранены три человека
Украинские военные обстреляли поселок Суземка в Брянской области, три человека получили ранения, сообщил глава региона Александр Богомаз во вторник.
ВСУ провели артиллерийский обстрел поселка городского типа Суземка, снаряды попали в самый центр населенного пункта, сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.
При атаке ранены три человека, один получил тяжелое ранение, двое других – средней тяжести. Их всех доставили в больницу, там им оказывают необходимую медицинскую помощь. Также при обстреле частично повреждено административное здание.
До этого во вторник Богомаз сообщал, что ВСУ хотели атаковать объекты в Клинцовском районе.