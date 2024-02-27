Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Польские фермеры забросали яйцами здание канцелярии премьера
Польские фермеры во время массовой акции протеста в Варшаве забросали яйцами здание канцелярии правительства, сообщил портал Interia.pl.
Протестующие направились от Сейма после консультаций со спикером Шимоном Холовней к канцелярии премьера на встречу с Яном Грабецом. Перед беседой фермеры забросали здание яйцами, передает ТАСС.
По данным мэрии Варшавы, около 10 тыс. человек приняли участие в акциях протеста 27 февраля. Сами организаторы «Марша на Варшаву» сообщают о 30-50 тыс. участников.
Участники требовали ввести эмбарго на ввоз в Польшу украинского зерна и других продуктов. Ранее польские фермеры перекрыли дороги по всей стране и высыпали украинское зерно.