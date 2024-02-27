Стоимость биткоина превысила 57 тыс. долларов

Военный аналитик: ВСУ после Авдеевки будут откатываться до реки Дурная

Военный аналитик Онуфриенко: ВС России сосредоточатся на отбрасывании ВСУ от Горловки и Донецка

Tекст: Алёна Задорожная

«О том, что противник не удержится на линии Степовое – Ласточкино – Северное, было понятно с самого начала. Они не готовили эту линию обороны и, как показала практика, удержаться на ней не смогли, а только немножко затормозили наше движение. По сути, за неделю ВСУ все потеряли. Сейчас в Северном и Ласточкино идут зачистки», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Кстати, ранее ресурс противника DeepState сообщал и публиковал видео выхода ВСУ из Ласточкино в Орловку. Также российские силы взяли Степовое, противник ушел оттуда практически без боя. Сейчас у ВСУ сформировалась оборона по предполагаемой изначально линии Бердычи – Семеновка – Орловка – Тоненькое», – указал собеседник.

«Впрочем, бои за эту линию будут еще идти, я думаю, до середины марта как минимум. Но самое главное, что после того, как противник откатится с этих позиций, он просто уйдет западнее за водораздел. От Бердычей на юг идет река Дурная. Она идет до Орловки, затем поворачивает к Тоненькому и дальше раздваивается. И для нас в лоб штурмовать эту реку смысла нет», – детализировал аналитик.

«Для российских сил логичнее остановиться на линии Бердычи – Орловка – Тоненькое с выходом на Первомайское, провести зачистку и далее идти на юг. У нас достаточно много перспективных направлений для дальнейшего развития локальных наступлений. Цель сейчас – отодвинуть линию фронта от Донецкой агломерации. Потому логично ожидать, что после зачистки Авдеевского узла и взятия населенного пункта Красное, который расположен к западу от Артемовска, ВС РФ нанесут сходящиеся удары в направлении Торецка», – считает спикер.

«Торецк – это последний относительно крупный город, который вплотную примыкает к Горловке. Его освобождение в значительной мере отодвинет линию фронта от Горловки, от Донецка, и уменьшит количество обстрелов, которым сегодня подвергаются все близлежащие населенные пункты ДНР, включая столицу», – продолжил специалист.

«По моему мнению, дальнейшего российского продвижения от Авдеевки на запад не будет. Иначе это будет выходящее за рамки гибкой обороны крупное наступление, требующее привлечения совершенно других материально-технических и человеческих ресурсов. Такая задача не стоит. Это бесперспективное направление. К тому же проводить стратегическое наступление в Донецкой агломерации, где масса городов, переходящих один из другого, и штурмовать их в лоб – это лишняя трата ресурсов и сил», – отметил он.

«В общем: российские силы дойдут до линии Бердычи – Орловка – Тоненькое, и на какое-то время на этом участке ситуация стабилизируется. А дальше можно ожидать развития нашего наступления на юг и на север», – резюмировал Онуфриенко.

Напомним, на Авдеевском направлении подразделения российской группировки войск «Центр» освободили Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю. Об этом сообщило в понедельник Минобороны РФ в своем Telegram-канале. «Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригад ВСУ в районах н. п. Уманское, Нетайлово и Очеретино ДНР», – говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Авдеевка полностью зачищена от военных ВСУ, но пока не до конца разминирована. По его словам, зачистка Авдеевки не означает, что в населенном пункте нет никаких опасностей.

По его словам, кроме неразорвавшихся боеприпасов в Авдеевке сохраняется риск атак с воздуха, поэтому пока нет возможности свободно и безопасно находиться на территории города. В Авдеевке, по подсчетам Пушилина, остаются несколько сотен мирных жителей.

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