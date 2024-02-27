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Немецкие СМИ: ВСУ потеряли более 20 танков Leopard
Suddeutsche Zeitung: ВСУ потеряли более 20 немецких танков Leopard
ВСУ потеряли уже более 20 немецких танков Leopard 1 и Leopard 2, причем семь из них – в боях за село Работино Запорожской области в ходе летнего контрнаступления, сообщило издание Suddeutsche Zeitung.
Как говорится в материале, Украина получила 38 танков Leopard 1 и 2 из Германии, но во время украинского контрнаступления летом 20 из них были уничтожены или брошены, причем семь только в Работино, передает РИА «Новости».
В статье также приводится мнение украинского командира танка Leopard 2A6, который указал на то, что наибольшую угрозу для этой боевой машины представляют российские БПЛА. Также он рассказал, что зазор между башней и корпусом является самым уязвимым местом машины. Тем не менее в целом он выразил удовлетворение боевыми качествами танка.
Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко объяснил поражение сразу десяти танков ВСУ под Клещеевкой.