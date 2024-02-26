Житель Вильяхойоса: Перед смертью Кузьминова в том же районе убили русского

Tекст: Ольга Никитина

Фусьон рассказал РИА «Новости», что в этом районе проживают в основном выходцы из постсоветского пространства, а русские и украинские магазины пользуются большой популярностью. После начала СВО, по его словам, стали чаще происходить драки между украинцами и русскими. При этом в последнее время ситуация, как отметил мужчина, «относительно стабилизировалась». «Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого», – сказал он, добавив, что произошло это из-за «каких-то разборок». У испанцев этот район считается неспокойным, отметил Фусьон.

Когда появились сообщения о смерти «гражданина Украины», все решили, что это осуществили профессионалы, поскольку «двух мужчин, выехавших из гаража, никто не смог идентифицировать». Они не попали в объективы камер видеонаблюдения и не оставили никаких следов.

В свою очередь местный агент недвижимости Ана Мария сообщила, что агенты после случая со смертью Кузьминова недвижимости в испанской Вильяхойосе намерены ужесточить требования к потенциальным арендаторам, поскольку не доверяют людям с украинскими паспортами. «Мало ли что за человек будет стоять за этими документами», – сказала она.

По словам другого агента Дмитрия, местные жители задумались о дополнительных мерах безопасности. Люди хотят увеличить число камер видеонаблюдения и добавить освещение в гаражах, рассказал он.

В феврале испанская пресса заявила о смерти Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Сообщалось, что поддельные документы Кузьминов получил от испанских властей.

При этом Кремль не располагает информацией о якобы убийстве в Испании Кузьминова. До сих пор нельзя стопроцентно утверждать, что Кузьминов действительно убит.