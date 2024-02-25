Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.0 комментариев
Нетаньяху усомнился в заключении нового перемирия из-за требований ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не уверен в перспективе заключения новой сделки о прекращении огня и освобождении заложников из сектора Газа.
Он объяснил свои сомнения требованиями ХАМАС. Нетаньяху назвал идеи «бредовыми», но отметили, что в случае, если движение «спустится с небес на землю», Израиль сумеет добиться прогресса, передает ТАСС.
Израильский премьер подчеркнул, что работа над достижением новых договоренностей продолжается, однако не смог назвать точных сроков завершения переговоров.
Ранее сообщалось, что на переговорах по Газе в Париже были достигнуты соглашения по обмену заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинских заключенных в израильских тюрьмах.