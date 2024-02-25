СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.10 комментариев
В Берлине началось расследование проецирования фото и видео на посольство России
В Берлине начали расследование проецирования фото и видео из зоны боевых действий на Украине на здание российского посольства, что делать ранее было запрещено, сообщили в пресс-службе полиции.
Отмечается, что возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение Берлинского закона о свободе собраний, передает РИА «Новости».
О начале проецирования полиции сообщила женщина около 6.15 утра субботы (8.15 мск). Проектор был установлен на контейнере, установленном на грузовике, проецирование окончилось около 6.40 утра, когда на место прибыла пожарная машина.
Ранее сообщалось, что украинский конфликт обошелся Германии в сумму, превысившую 200 млрд евро.