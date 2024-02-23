Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
Лавров и да Силва обсудили ситуацию на Украине
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров поговори с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой на тему украинского кризиса, сообщили в МИД России.
Президент Бразилии и глава МИД России обсудили ситуацию вокруг Украины, да Силва заявил, что односторонние инициативы и ультиматумы в этом вопросе бесперспективны, передает ТАСС со ссылкой на сообщение МИД.
Также оба политика отметили необходимость для СБ ООН потребовать немедленного прекращения огня в секторе Газа и снятия препятствий для создания палестинского государства.