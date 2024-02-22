Участие в «Кубке Защитников Отечества» приняли более 200 ветеранов СВО

Tекст: Ольга Иванова

В мероприятии приняли участие председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, депутат Государственной думы Александр Карелин, губернатор Калужской области Владислав Шапша, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Спорт – лучшая реабилитация для наших героев. Нагрузки, общение с единомышленниками, и, конечно, победы — позитивно влияют на физическое и моральное состояние ребят. Поэтому фонд «Защитники Отечества» уделяет большое внимание проектам, которые способствуют вовлечению ветеранов спецоперации в занятия спортом. И мы видим огромную отдачу. Если сначала мы планировали проводить Кубок раз в году, то теперь проводим раз в 3-4 месяца. В «Кубке Защитников Отечества» уже приняли участие около 500 демобилизованных бойцов. Многие из них после участия в турнире начинают серьезно заниматься спортом и даже планируют участвовать в Паралимпийских играх. Вот это для нас очень важно и ценно – дать героям возможность себя проявить и реализовать», – сказала Цивилева.

С 21 по 24 февраля ветераны СВО будут состязаться в пулевой стрельбе, армрестлинге, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе и волейболе сидя. Для героев спецоперации также прошел Паралимпийский урок и мастер-классы по паралимпийским видам от ведущих спортсменов страны. Вечером состоялся творческий фестиваль с участием ветеранов СВО и членов их семей.

Первый «Кубок Защитников Отечества» прошел в Кузбассе в августе 2023 года. Вторым регионом, который принял межрегиональные соревнования, стала Республика Башкортостан. В декабре прошлого года в Красноярском крае прошли первые региональные состязания. В 2024 году состоятся уже три межрегиональных «Кубка Защитников Отечества» для ветеранов из пяти федеральных округов. А в декабре демобилизованные герои соберутся на всероссийском «Кубке Защитников Отечества» на федеральной территории «Сириус». Организатором мероприятий выступает фонд «Защитники Отечества».

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев.