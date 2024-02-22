Начался набор волонтеров для помощи в организации Дня Победы в 2024 году

В этом году масштабные мероприятия Дня Победы вновь сопроводят представители Движения «Волонтеры Победы». Добровольцы станут соорганизаторами ключевых мероприятий 9 мая, которые пройдут по всей стране: волонтерское сопровождение парадов Победы, акция «Георгиевская лента», Международный субботник, проект «Сад памяти», а также День освобождения Севастополя, День памяти жертв геноцида народов СССР. Движение также начинает набор добровольцев, которые будут готовы присоединиться к «Бессмертному полку» в этом году в любом из предложенных форматов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Уже по традиции в феврале мы даем старт набора волонтеров для сопровождения мероприятий Дня Победы. Мы планируем подготовить 200 000 человек в каждом регионе нашей страны и за рубежом. Кто может стать волонтером? Любой желающий в возрасте от 18 лет. Этот год Президентом нашей страны объявлен годом семьи – поэтому мы приглашаем в нашу добровольческую команду присоединяться целыми семьями: бабушки, дедушки, папы, мамы, дети, внуки. Это отличное время для того, чтобы завести новую семейную традицию: совместной помощи в сохранении памяти о героях Великой Отечественной войны, о нашей Великой Победе», – отметила председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Присоединиться к волонтерскому корпусу 79-летия Победы может любой желающий. В рамках пресс-конференции также было объявлено о запуске регистрации на Всероссийский конкурс «Послы Победы», победители которого станут соорганизаторами Парада Победы на Красной площади. «Ежегодно Движение собирает 100 лучших добровольцев со всей России в Москве, которые оказываются на Параде Победы на Красной площади. Они становятся не просто зрителями парада, а соорганизаторами – сопровождают ветеранов Великой Отечественной войны, встречают гостей и провожают их по завершении парада», – подчеркнула Занко.

Подать заявку на участие в конкурсе могут добровольцы в возрасте от 18 до 35 лет. Прием заявок будет осуществляться с 22 февраля по 15 марта. Уже 25 марта Волонтеры Победы объявят список победителей, которые будут представлять свои регионы и помогать в проведении Парада Победы на Красной площади. Узнать подробности и принять участие в конкурсе можно на сайте волонтерыпобеды.рф. При подготовке волонтеров к праздничным мероприятиям Дня Победы будут использованы методические материалы, разработанные при содействии Национального центра исторической памяти при президенте РФ.

Праздничные мероприятия к 9 мая пройдут не только по всей стране, но и за рубежом. Координатор международного представительства ВОД «Волонтеры Победы» в Египте Дарья Мацук рассказала о том, как будет проходить подготовка к 9 мая за пределами России.

«В той ситуации, в которой мы находимся, бывает действительно сложно делиться правдой об истории Великой Отечественной войны. Однако День Победы – отличная возможность для нас привлечь новое, юное поколение, которое желает сохранять историческую память о своих предках. По уже сложившейся традиции ключевые мероприятия 9 мая пройдут в столице Египта – Каире. Мы организуем различные телемосты с ветеранами Великой Отечественной войны, проведем уроки по семейной истории в образовательных учреждениях. Благодаря акции «Стена памяти», запущенной в прошлом году, мы можем пригласить к участию в акции не только наших соотечественников, но и граждан Египта. Вместе мы почтим память о родных и близких, дедушках и бабушках, погибших в боях Великой Отечественной войны», – сказала она.

В обучении волонтеров Дня Победы примут участие ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции.