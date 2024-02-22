На выставке «Россия» обсудили достижения социальной политики по активному долголетию

«За последние 10 лет ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличилась почти на два года и составляет сейчас по предварительным оценкам 73,5 года. Такое увеличение продолжительности жизни стало результатом целенаправленной государственно политики, направленной на поддержание активного долголетия и продления здоровой жизни», – отметила она.

Голикова подчеркнула, что благодаря программам «Активного долголетия» граждане старшего возраста получают возможность реализовать то, что откладывалось на протяжении всей жизни. Так для тех, кто перешагнул рубеж 60 лет работают свыше 3 тысяч университетов третьего возраста, 6,5 млн пожилых граждан занимаются физической культурой, почти 2,5 млн пожилых занимаются творчеством, на площадке Социального фонда России работают 300 центров общения для людей старшего поколения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Для тех граждан, кому требуется посторонняя помощь, развиваются социальные услуги. «Сегодня социальные услуги гражданам пожилого возраста предоставляют более 5 тысяч государственных организаций социального обслуживания. Это помощь на дому, развивающие занятия в комплексных центрах социального обслуживания, уход в социальных домах-интернатах. Охват социальными услугами за шесть лет увеличился почти в 2,5 раза и составил почти 8,4 млн человек. Это удалось сделать за счет развития программ активного долголетия, работы мобильных бригад, внедрения новых социальных технологий помощи на дому, таких как «стационар на дому», «приемная семья для пожилого человека», «передышка». Для родственников действуют школы ухода, а с сентября 2023 года по поручению Президента во всех 89 регионах развивается система долговременного ухода», — отметила Голикова.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. По состоянию на 22 февраля количество посетителей Выставки превысило 7 млн человек. «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве до 8 июля.

