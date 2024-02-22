Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.7 комментариев
Сценарист «Слова пацана» занялся продолжением «Приключений Электроника»
Сценарист «Слова пацана» начал работу над продолжением «Приключений Электроника»
Сценарист Андрей Золотарев, прославившийся съемками сериала «Слово пацана» и фильма «Лед», начал работу над новой интерпретацией «Приключений Электроника», сообщил сайт «Кинопоиск».
Отмечается, что самая большая сложность в работе заключается в подборе актера на роль Сыроежкина. Также еще неизвестно имя режиссера будущей картины, пишет «Фонтанка».
Ранее о съемках фильма говорили в августе 2022 года исполнители главных ролей в культовом фильме – братья Торсуевы. По их словам, тогда был снят пилот, картину планировалось сделать полнометражной, а уже потом делать из нее сериал.
Оригинальный фильм «Приключения Электроника» вышел на телеэкраны в 1979 году.