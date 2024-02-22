Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.0 комментариев
Британия объявила о передаче Украине новой партии ракет Brimstone
Шэппс: Британия передаст Украине еще 200 противотанковых ракет Brimstone
Глава Минобороны Британии Грант Шэппс сообщил, что Лондон передаст Киеву новый пакет военной помощи, включающий в себя партию высокоточных ракет.
«Сегодня я могу объявить о новом пакете помощи Украине, в который войдут 200 противотанковых ракет Brimstone», – сказал Шэппс, передает ТАСС.
Киев также получит от Лондона беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, противоминную и другую технику, купленную на средства Международного фонда помощи Украине, сообщил глава британского минобороны. Кроме того, в первой половине этого года 10 тыс. бойцов ВСУ пройдут подготовку в Британии, добавил Шэппс.
Ранее Британия объявила о коалиции с Латвией для поставок тысяч дронов Киеву. Москва пообещала ответ на «иезуитские планы» Лондона на Украине.