Председатель парламента Грузии предложил оппозиционерам вооружиться

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Народ избрал эту власть, а вы называете миллион избирателей «пророссийскими»? О каком сотрудничестве с вами можно говорить? Вы должны держать в руках автоматы и свергать эту власть, если действительно верите в такое!» – обратился он к оппозиционерам в парламенте в четверг.

Спикер заявил, что оппозиция на самом деле такими обвинениями «играет на нервах людей и сеет неприязнь». «Этими криками – «Россия!», «Пророссийские!» вы превратили себя в комиков», – сказал Шалва Папуашвили. По его словам, «все разговоры о «пророссийских властях Грузии» являются «сказками».

Депутат от радикально оппозиционной партии «Лело» Анна Нацвлишвили обвинила правящую «Грузинскую мечту» в «служении России», и предложила властям «сесть в самолет и лететь прямым рейсом в Москву».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, который впервые посещает Брюссель с зарубежным визитом, заявил о желании мирного урегулирования с Россией.