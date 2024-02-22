Памфилова рассказала о желающих дискредитировать выборы президента России

Памфилова заявила о большом числе желающих дискредитировать выборы президента России

Tекст: Валерия Городецкая

«Желающих дискредитировать выборы больше чем достаточно. Многие из тех, кто сбежал по разным причинам, всех не осуждаю, но есть те, кто сбегал, так называемые из наиболее антироссийского агрессивного пула релоканты, из-за границы очень активно работают», – сказала Памфилова в лектории Российского общества «Знание» на выставке-форуме «Россия», передает ТАСС.

Таких релокантов финансируют западные спецслужбы, в том числе ЦРУ и британская разведывательная служба MI6, заявила Памфилова. По ее словам, часть из них подталкивают устраивать провокации на избирательных участках за рубежом, а других заставляют приезжать в Россию, «чтобы серию провокаций они осуществляли, срывая выборы, дезорганизуя работу комиссии».

Ранее МИД предупредил о риске провокаций на выборах президента России за рубежом.