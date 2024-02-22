Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.2 комментария
Медведев назвал «паскудной историей» лишение российских атлетов возможности выступать на Олимпиаде
Лишение возможности российских спортсменов выступать на Олимпийских играх – это «паскудная история», заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Спортсмены всю жизнь готовились к подобным соревнованиям, «их этого праздника лишили», сказал Медведев, передает ТАСС.
По его мнению, это «абсолютно паскудная история», она характеризует то, что происходит в Международном олимпийском комитете (МОК) и в международных спортивных структурах.
Зампред Совбеза отметил, что МОК находится в кризисе, спорт стал бизнесом и политикой.
МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже. Старший тренер российской команды по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала унизительными условия для допуска спортсменов из России.