Медведев: «Часы Судного дня» очень сильно ускорились

Зампред Совбеза Медведев указал, что «часы Судного дня» очень сильно ускорились

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в данный момент нет смысла «бежать в бункер», однако это – вполне реальный сценарий, «часы Судного дня» очень сильно ускорились, передает ТАСС.

«Эти самые часы, которые тикают в известном направлении… ситуация даже более напряженная, чем во времена Карибского кризиса 1962 года», – подчеркнул Медведев, отметив, что тогда не было конфликта между Россией и Америкой, а сейчас есть.

Кроме того, политик указал на «импотенцию западных властей, которые постоянно твердят», что Россия пугает, однако «ничего не сделает».

«Они ошибаются. Если речь пойдет о существовании нашей страны, какой выбор останется для руководства, для главы государства? Никакого», – сказал он.

Также Медведев обратил внимание, что человечество всегда использовало оружие, которое создавало, приведя в пример американцев, которые думают, что нанесли «ненужный в августе 1945 года» удар по Японии, и теперь якобы «никто никогда этого не вынет из арсенала».

Ранее Медведев назвал серьезные последствия попыток отнять у России новые регионы.

