Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.0 комментариев
Медведев: «Часы Судного дня» очень сильно ускорились
Зампред Совбеза Медведев указал, что «часы Судного дня» очень сильно ускорились
Ядерный конфликт является реальным сценарием, который надо не допустить, ситуация сейчас напряженнее, чем во времена Карибского кризиса, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, в данный момент нет смысла «бежать в бункер», однако это – вполне реальный сценарий, «часы Судного дня» очень сильно ускорились, передает ТАСС.
«Эти самые часы, которые тикают в известном направлении… ситуация даже более напряженная, чем во времена Карибского кризиса 1962 года», – подчеркнул Медведев, отметив, что тогда не было конфликта между Россией и Америкой, а сейчас есть.
Кроме того, политик указал на «импотенцию западных властей, которые постоянно твердят», что Россия пугает, однако «ничего не сделает».
«Они ошибаются. Если речь пойдет о существовании нашей страны, какой выбор останется для руководства, для главы государства? Никакого», – сказал он.
Также Медведев обратил внимание, что человечество всегда использовало оружие, которое создавало, приведя в пример американцев, которые думают, что нанесли «ненужный в августе 1945 года» удар по Японии, и теперь якобы «никто никогда этого не вынет из арсенала».
Ранее Медведев назвал серьезные последствия попыток отнять у России новые регионы.