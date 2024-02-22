Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Сергей Шойгу в соответствии с указом президента вручил медали «Золотая Звезда» проявившим мужество и героизм при выполнении задач спецоперации военным, а также погоны высших офицеров военнослужащим ВС России, передает ТАСС.

Министр обороны поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

«От души поздравляю с высокими наградами, высокой оценкой Родины, с высокими званиями. Уверен, они не последние, потому как абсолютно убежден, что и дальше будете верой и правдой служить нашему Отечеству!» – сказал Шойгу.

Ранее Шойгу вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО.