Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.0 комментариев
Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО
Министр обороны Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО и погоны высших офицеров военнослужащим Вооруженных сил, сообщили в российском военном ведомстве.
Министр обороны Сергей Шойгу в соответствии с указом президента вручил медали «Золотая Звезда» проявившим мужество и героизм при выполнении задач спецоперации военным, а также погоны высших офицеров военнослужащим ВС России, передает ТАСС.
Министр обороны поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.
«От души поздравляю с высокими наградами, высокой оценкой Родины, с высокими званиями. Уверен, они не последние, потому как абсолютно убежден, что и дальше будете верой и правдой служить нашему Отечеству!» – сказал Шойгу.
Ранее Шойгу вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО.