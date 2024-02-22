Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.0 комментариев
Отец перебежчика Кузьминова заявил, что сына «убрали»
Отец убитого в Испании перебежчика Кузьминова заявил, что сына «убрали»
Отец убитого в Испании угнавшего в прошлом году российский военный вертолет летчика-перебежчика Максима Кузьминова полагает, что сына «убрали».
По словам отца убитого, «предателей не уважает ни одна сторона конфликта – ни враги, ни свои», передает RT.
Он также отметил, что это был вопрос времени – рано или поздно такого человека «уберут».
«Человек предал ту страну, в которой родился, свою мать, можно сказать... Поэтому они, наверное, сами убрали его», – заявил отец Кузьминова, имея в виду украинские спецслужбы.
Кроме того, отец убитого перебежчика предположил, что некую роль в поступке сына сыграл тот факт, что мать летчика «завербовали за границей».
19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет.