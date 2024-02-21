Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.4 комментария
Москвичей предупредили о морозном начале весны
Весна 2024 года начнется с морозов до -15 градусов, они ожидаются в начале марта по ночам, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Февраль завершится потеплением: днем температура воздуха прогреется до +1…+4 градусов, ожидаются незначительные осадки, однако ночью будут морозы до -7…-12 градусов. С наступлением марта ожидается до -10…-15 ночью, а днем будет не выше нуля, передает РИА «Новости» слова Тишковца.
Синоптик добавил, что под занавес зимы «появится ощущение неотвратимости грядущей весны, которое, впрочем, обманчиво». Предстоящая весна будет крайне неустойчивой, подчеркнул Тишковец.