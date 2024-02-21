Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.4 комментария
Суд изъял в пользу государства акции «Рольфа»
Суд изъял в пользу государства акции группы компаний «Рольф» и ее основателя Петрова
Московский районный суд Петербурга по иску Генеральной прокуратуры постановил передать в доход государства все акции группы компаний «Рольф» и ее основателя Сергея Петрова.
В казну будут обращены все акции АО «Рольф», принадлежащие компании «Деланс лимитед» и ООО «Рольф моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф моторс», ООО «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и ООО «Рольф тех», передает ТАСС.
Напомним, в 2019 году СК возбудил в отношении главы «Рольфа» Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. В феврале 2022 года Химкинский суд Подмосковья взыскал с Петрова почти 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым «Рольф» и его дочерние компании были переданы во временное управление Росимущества.
В январе этого года Генпрокуратура направила в суд иск с требованием обратить в доход государства все акции «Рольфа» и вышеназванных компаний как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции.