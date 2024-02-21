Суд изъял в пользу государства акции «Рольфа»

Суд изъял в пользу государства акции группы компаний «Рольф» и ее основателя Петрова

Tекст: Алексей Дегтярев

В казну будут обращены все акции АО «Рольф», принадлежащие компании «Деланс лимитед» и ООО «Рольф моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф моторс», ООО «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и ООО «Рольф тех», передает ТАСС.

Напомним, в 2019 году СК возбудил в отношении главы «Рольфа» Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. В феврале 2022 года Химкинский суд Подмосковья взыскал с Петрова почти 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым «Рольф» и его дочерние компании были переданы во временное управление Росимущества.

В январе этого года Генпрокуратура направила в суд иск с требованием обратить в доход государства все акции «Рольфа» и вышеназванных компаний как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции.