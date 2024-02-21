Предложены новые меры поддержки участников СВО и производителей БПЛА

Tекст: Ольга Никитина

«В частности, рабочая группа предлагает обеспечить сохранение прав участников СВО на «дальневосточные» и «арктические» гектары, оформленные по договорам безвозмездного пользования; гарантировать детям-инвалидам погибших участников СВО получение одновременно двух пенсий – и по инвалидности, и по потере кормильца (сейчас «или/или»); не учитывать место прописки участника СВО при назначении региональных мер поддержки его родителям (сейчас возникают трудности, если боец и члены его семьи зарегистрированы в разных регионах)», – приводятся его слова на сайте ЕР.

Также предлагается распространить на священнослужителей традиционных конфессий, работающих в зоне СВО, страховые гарантии, как для волонтеров (3 млн рублей в случае ранения, 5 млн рублей – в случае гибели).

Помимо этого, рабочая группа предлагает обнулить НДС для производителей беспилотников, как это сделано для гражданских самолетов.

«[Предлагаем] снизить страховые взносы для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий и освободить от последующего прохождения срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО», – сообщил Турчак.

Кроме этого, отметил секретарь ненсовета, предлагается не утилизировать конфискованное огнестрельное оружие, а передавать его на нужды СВО. «На передовой оно будет полезнее. Поддержка в этом вопросе есть – недавно обсуждали его с главой Росгвардии Виктором Золотовым», – сказал он.

Также в докладе отчитались о законодательной работе с начала года. «За это время по поручению президента внесли в Госдуму законопроект о защите прав «фактических» семей погибших и без вести пропавших участников СВО. Среди других внесенных инициатив: законопроект об учете в составе выгодоприобретателей по госстрахованию нерожденных детей погибших бойцов; о праве членов семей участников СВО по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства; об отмене госпошлины за регистрацию имущества, которое жертвуется на нужды фронта», – сообщил Турчак.

На заключение правительства направлены законопроекты о праве на дополнительный отпуск за свой счет для членов семьи раненного участника СВО, о беззаявительном порядке назначения единовременных выплат ветеранам боевых действий из числа участников СВО и ряд других инициатив, говорится в докладе.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

