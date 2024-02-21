Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.0 комментариев
Послы Евросоюза согласовали 13-й пакет санкций против России
Послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет санкций против России, который вступит в силу к 24 февраля, сообщается в аккаунте бельгийского председательства в Совете ЕС в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Далее пакет санкций должен письменно согласовать Совет ЕС. Формально утвержден документ будет к 24 февраля, передает ТАСС.
Санкции вводятся в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 13-й пакет рестрикций ЕС против России будет направлен против обхода санкций с использованием третьих стран.