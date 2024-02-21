Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.0 комментариев
Президент Таджикистана отправился в Казань
Президент Таджикистана отправился с визитом в Казань
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился с рабочим визитом в Казань, сообщила пресс-служба главы государства.
Как говорится в сообщении, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отбыл в город Казань с рабочим визитом, передает ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Казань, где примет участие в церемонии открытия турнира «Игры будущего».