Глава немецкого концерна Rheinmetall раскритиковал руководство ЕС

Глава немецкого концерна Rheinmetall Паппергер раскритиковал руководство ЕС

Tекст: Ольга Никитина

Паппергер в интервью Financial Times отметил, что ряд вопросов в ЕС обсуждался более двух лет, однако никто «так ничего и не сделал». Из-за бюрократии и недостатка средств не Брюссель, а страны, финансирующие оборонные программы, должны исполнять роль координаторов, передает ТАСС.

Не имея денег, по его словам, ЕС не может быть координатором, для реализации «европейской инициативы» нужны средства.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК разрабатывает план наращивания европейского ВПК. Он, по ее словам, будет основан на программах, в том числе созданный в 2023 году фонд в 300 млн евро для содействия совместным закупкам военной продукции.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен заявляла, что прибыль от замороженных российских активов планируется вложить в производство оружия для Украины.

