С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).4 комментария
Две ведущие партии Пакистана договорились о формировании правительства страны
Пакистанская мусульманская лига (Н) и Пакистанская народная партия достигли соглашения о формировании федерального правительства исламской республики, сообщили председатели обеих партий Шахбаха Шарифа и Билавала Бхутто Зардари.
Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на совместный пресс-брифинг председателя ПМЛ-Н Шахбаза Шарифа, председателя ПНП Билавала Бхутто-Зардари и главы парламентской фракции ПНП Асифа Али Зардари.
«ПНП и ПМЛ-Н теперь располагают необходимым числом мест [в Национальном собрании], и мы в состоянии сформировать следующее правительство», – заявил Бхутто-Зардари.
В соответствии с межпартийными договоренностями пост премьер-министра займет Шахбаз Шариф, а президентом Пакистана станет Асиф Али Зардари.
В правящую коалицию также войдут Пакистанская мусульманская лига, «Движение Муттахида Кауми» и «Партия За стабильность Пакистана».