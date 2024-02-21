Две ведущие партии Пакистана договорились о формировании правительства страны

Tекст: Денис Тельманов

Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на совместный пресс-брифинг председателя ПМЛ-Н Шахбаза Шарифа, председателя ПНП Билавала Бхутто-Зардари и главы парламентской фракции ПНП Асифа Али Зардари.



«ПНП и ПМЛ-Н теперь располагают необходимым числом мест [в Национальном собрании], и мы в состоянии сформировать следующее правительство», – заявил Бхутто-Зардари.

В соответствии с межпартийными договоренностями пост премьер-министра займет Шахбаз Шариф, а президентом Пакистана станет Асиф Али Зардари.

В правящую коалицию также войдут Пакистанская мусульманская лига, «Движение Муттахида Кауми» и «Партия За стабильность Пакистана».



