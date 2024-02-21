С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).3 комментария
Президент Польши объяснил блокировку фермерами украинской границы страхом
Президент Польши Анджей Дуда рассказал, зачем фермеры блокируют украинскую границу
Польские фермеры блокируют украинскую границу из-за страха перед наплывом в страны Евросоюза украинской сельхозпродукции, объяснил президент Польши Анджей Дуда.
«Они считают, что это надо контролировать, потому что боятся за свое существование. Трудно не понять, что они боятся за свои средства к существованию», – сказал польский президент.
Дуда подчеркнул, что блокировка границы не является решением правительства Польши или территориальных властей, а принято фермерскими организациями.
«Проще говоря, фермеры боятся огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынки стран Европейского Союза. Они боятся этого», – подчеркнул Дуда.
При этом Дуда подчеркнул, что сожалеет о возникновении протестов.
«Мне жаль, что возникли такие ситуации, но, с другой стороны, прошу также помнить, что Польша – это демократическая страна, где право на протест существует и оно гарантировано конституцией», – приводит ТАСС слова польского президента.
С ноября прошлого года польские перевозчики и фермеры периодически блокируют КПП на границе с Украиной с требованием отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года.
Очередная забастовка фермеров против ввоза сельхозпродукции с Украины проходит по всей стране с 9 февраля по 10 марта при поддержке руководства министерства сельского хозяйства и развития сельской местности Польши.