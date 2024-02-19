Работодатели стали чаще прибегать к «тихому найму» сотрудников

«Коммерсант»: Работодатели все чаще прибегают к «тихому найму» сотрудников

Tекст: Ольга Никитина

Согласно исследованию, проведенному платформой Lerna.ru, «тихий наем» использует почти каждая вторая компания (46%), причем чаще речь идет о крупных компаниях со штатом от тысячи человек, пишет «Коммерсант».

Представители банковского и финансового сектора, ИТ и телекоммуникаций, промышленности, строительства, сферы услуг и торговли чаще других (63%) признаются, что причиной практики «тихого найма» являются сложности с подбором сотрудников на рынке труда.

В каждом третьем случае (36%) целью «тихого найма» является повышение внутренней мобильности сотрудников и экономия времени на подбор кандидатов. Чуть меньше (29%) говорят о нехватке бюджета на поиск новых сотрудников

Согласно данным опроса, каждая четвертая компания закрывает за счет «тихого найма» от 5% до 15% вакансий, каждая десятая – заметно больше.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что безработица в России находится на минимальном уровне, однако в стране наблюдается дефицит высококвалифицированных рабочих.