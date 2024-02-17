Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?38 комментариев
Эстония возложила на Запад вину за отход ВСУ из Авдеевки
Глава МИД Эстонии Цахкна: Запад виноват в сдаче Авдеевки украинской армией
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна возложил на страны Запада ответственность за отступление украинской армии из Авдеевки.
Отвечая на полях Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос журналиста Newsweek о влиянии сокращения поставок Киеву боеприпасов со стороны США и их союзников по НАТО на сдачу Авдеевки, Цахкна сказал, что все страны Запада несут за это ответственность, передает ТАСС.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что нехватка вооружений вынудила ВСУ покинуть позиции в Авдеевке.