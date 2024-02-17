Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?38 комментариев
Замкомандира штурмовиков ВСУ похвалил Сырского за вывод войск из Авдеевки
Замкомандира штурмовиков ВСУ Жорин похвалил Сырского за вывод войск из Авдеевки
Решение главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о выводе войск из Авдеевки было правильным, но его очень сложно реализовать, заявил заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.
«Выход из Авдеевки – это было правильное и логичное решение. Но очень сложное в реализации», – приводят слова Жорина украинские СМИ, передает «Российская газета».
Он добавил, что ВСУ оказались в тяжелом положении на авдеевском направлении, им предстоят «сложные бои».
Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки. Часть украинских военных сдалась в плен при выходе из города.