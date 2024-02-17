Замкомандира штурмовиков ВСУ похвалил Сырского за вывод войск из Авдеевки

Замкомандира штурмовиков ВСУ Жорин похвалил Сырского за вывод войск из Авдеевки

Tекст: Валерия Городецкая

«Выход из Авдеевки – это было правильное и логичное решение. Но очень сложное в реализации», – приводят слова Жорина украинские СМИ, передает «Российская газета».

Он добавил, что ВСУ оказались в тяжелом положении на авдеевском направлении, им предстоят «сложные бои».

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки. Часть украинских военных сдалась в плен при выходе из города.