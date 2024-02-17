Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?32 комментария
Пашинян и Алиев в Мюнхене договорились продолжить переговоры по мирному соглашению
Премьер-министр Армении Никола Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при участии канцлера Германии Олафа Шольц договорились продолжать работы по достижению мирного соглашения.
В правительстве Армении заявили, что обсуждаются шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе, передает ТАСС.
Напомним, в субботу, 17 февраля, в Мюнхене проходит встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашинян и канцлера Германии Олафа Шольца.
Ранее в Баку заявили об обстреле позиций сил Азербайджана с территории Армении.