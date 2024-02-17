Пашинян и Алиев в Мюнхене договорились продолжить переговоры по мирному соглашению

Tекст: Кристина Цыцура

В правительстве Армении заявили, что обсуждаются шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе, передает ТАСС.

Напомним, в субботу, 17 февраля, в Мюнхене проходит встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашинян и канцлера Германии Олафа Шольца.

Ранее в Баку заявили об обстреле позиций сил Азербайджана с территории Армении.