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    Почему Сырский сдал Авдеевку России
    Эксперт: Потеря Авдеевки создаст серьезную брешь в военной стратегии Зеленского
    В РАН разъяснили цели российского космического ядерного буксира
    Военкоры оценили взятие Авдеевки
    Захарова отреагировала на объяснение Зеленского отвода войск из Авдеевки
    Шольц заявил о дорогостоящих последствиях победы России на Украине
    МИД предупредил россиян о рисках при поездках в Абхазию
    ВС России поразили авиатехнику на аэродромах ВСУ и пункты дислокации наемников
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    Александр Чаусов Александр Чаусов Вселенский патриархат ведет к расколу православия

    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    32 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    11 комментариев
    17 февраля 2024, 14:44 • Новости дня

    Пашинян и Алиев в Мюнхене договорились продолжить переговоры по мирному соглашению

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Армении Никола Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при участии канцлера Германии Олафа Шольц договорились продолжать работы по достижению мирного соглашения.

    В правительстве Армении заявили, что обсуждаются шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе, передает ТАСС.

    Напомним, в субботу, 17 февраля, в Мюнхене проходит встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашинян и канцлера Германии Олафа Шольца.

    Ранее в Баку заявили об обстреле позиций сил Азербайджана с территории Армении.

    16 февраля 2024, 18:15 • Новости дня
    Лолита назвала размер своей пенсии
    Лолита назвала размер своей пенсии
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Певица Лолита Милявская рассказала в своем Telegram-канале, что размер ее пенсии составляет 23,8 тыс. рублей 55 копеек.

    «Спасибо Москве за надбавку», – передает Lenta.ru со ссылкой на пост.

    Сама Лолита сообщила, что содержит семью и помогает людям на «честно заработанные и отложенные». Также певица добавила, что Федеральная налоговая служба никогда не имела к ней претензий.

    Ранее сообщалось, что Лолита решила восстановить храм в одном из новых регионов.

    Напомним, концерты певицы отменили в четырех городах России. Лолита стала участницей скандала из-за присутствия на вечеринке, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор».

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    16 февраля 2024, 17:07 • Новости дня
    Лавров призвал деколонизировать 17 территорий

    Глава МИД России Лавров назвал число находящихся в колониальной зависимости от метрополий территорий

    Лавров призвал деколонизировать 17 территорий
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В мире остается 17 территорий, контролируемых бывшими метрополиями, их зависимость необходимо прекратить совместными усилиями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!»

    Министр отметил, что в современных условиях необходимо выработать единые подходы мирового большинства к пониманию неоколониализма, а также завершить начатую советской дипломатией на площадке ООН работу по деколонизации, передает ТАСС.

    Лавров напомнил, что до сих пор в колониальной зависимости остаются 17 территорий, которые метрополии не собираются освобождать, несмотря на требования ООН.

    Первый международный межпартийный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма «За свободу наций!» проходит в Доме союзов в Москве. Для участия в форуме прибыли представители ведущих политических сил из стран Африки, Азии, СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки и Европы.

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    16 февраля 2024, 16:18 • Новости дня
    Шольц высказал мнение про переговоры о капитуляции Украины

    Шольц заявил о бессмысленности переговоров по Украине, если речь идет о ее капитуляции

    Шольц высказал мнение про переговоры о капитуляции Украины
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры по заключению мира на Украине не имеют смысла, если речь идет о ее капитуляции, заявил канцлер Германии Олаф Шольц газете Sueddeutsche Zeitung.

    Он отметил, что дипломатические усилия по урегулированию конфликта давно предпринимаются. Переговоры, по словам канцлера, проходили «с участием представителей всего мира» в Давосе, Джидде, Копенгагене и на Мальте. Шольц добавил, что сами по себе призывы к переговорам проблем не решают, передает ТАСС.

    «Если переговоры означают, что Украина просто должна капитулировать, они не имеют смысла», – заявил канцлер. Также Шольц заявил, что Россия может «в любое время завершить» конфликт, если отведет войска.

    При этом политик признал, что без помощи со стороны США Украине придется очень тяжело. Сейчас для Украины много делают Дания, Нидерланды и Польша. «Однако в целом Европа делает слишком мало», – считает Шольц. Он призвал другие страны ЕС увеличить помощь Украине.

    Ранее Шольц заявил, что Украина вскоре может столкнуться с серьезным недостатком оружия и боеприпасов.

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    16 февраля 2024, 17:52 • Новости дня
    Украинский военный рассказал об участии ОБСЕ в постановочных съемках про «успехи» ВСУ
    Украинский военный рассказал об участии ОБСЕ в постановочных съемках про «успехи» ВСУ
    @ REUTERS/Igor Tkachenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бежавший в Россию украинский боец Андрей Камынин рассказал, что представители ОБСЕ принимали участие в постановочных съемках вооруженных сил Украины (ВСУ) об «успехах» украинской армии.

    По словам Камынина, ОБСЕ приезжала в село Темировка Запорожской области для съемок репортажа о том, что ВСУ подавили и отодвинули врага на три километра, передает РИА «Новости».

    При этом запись репортажа велась в совершенно другой локации, где не ведутся боевые действия, утверждает военный. Для антуража на место съемок пригнали БТР, а снятый материал впоследствии распространили в украинских пабликах, рассказывает Камынин.

    Он отметил, что украинские СМИ ежедневно пишут о продвижении ВСУ, но в действительности все по другому. «Из тех, кого я знал: тот убит, тот пропал. Куда-то люди деваются», – заметил военный.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг фейк об украинском флаге на окраине Крынок.

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    16 февраля 2024, 20:44 • Новости дня
    В Пентагоне назвали предвестник новых поражений ВСУ
    В Пентагоне назвали предвестник новых поражений ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений ВСУ, если США не смогут дополнительно профинансировать Украину, заявила высокопоставленная представительница Пентагона.

    Чиновница отметила, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и в последующем, если не будет дополнительного финансирования, появится много других точек на линии фронта, где у украинских войск будут заканчиваться запасы оружия, передает РИА «Новости».

    Представительница Пентагона заявила, что «ставки невероятно высоки». В США и союзники понимают, что без 60 млрд долларов, которые не согласовал Конгресс, у ВСУ нет шансов противостоять Российской армии.

    Ранее ВСУ официально подтвердили, что решили отойти с позиции «Зенит» на юго-восточную окраину Авдеевки. Военкор Евгений Лисицын сообщил, что российские военные 1-й Славянской бригады взяли мощный укрепрайон украинских военных «Зенит» на юге Авдеевки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как могут развиваться военные события в Авдеевке.

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    16 февраля 2024, 19:18 • Новости дня
    Перечислены причины превосходства танков Т-80 над американскими Abrams

    MWM: Российские танки Т-80 превосходят американские Abrams

    Перечислены причины превосходства танков Т-80 над американскими Abrams
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские модернизированные танки Т-80БВМ превосходят американские аналоги Abrams по ряду показателей, пишет журнал Military Watch Magazine.

    Издание пишет, что российский танк Т-80 имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса, но при этом еще и располагает пушкой более крупного калибра, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в публикации отмечается, что у Т-80БВМ – мощный газотурбинный двигатель, благодаря чему он обладает хорошей проходимостью в экстремальных климатических условиях. В материале также подчеркивается, что Россия с начала СВО модернизировала значительное количество военной техники.

    Ранее Military Watch Magazine сравнил Т-80БВМ с немецкими танками Leopard в зоне специальной военной операции. Командир танка ЗВО сообщал, что Т-80БВМ прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации.

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    17 февраля 2024, 10:03 • Новости дня
    ВСУ потеряли несколько сотен бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка
    ВСУ потеряли несколько сотен бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские войска за сутки во время попытки вывести войска из-под Донецка потеряли несколько сотен человек, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, попытки вывести войска из-под Донецка без потерь для Киева не прошли, передает ТАСС.

    Он уточнил, что часть украинской группировки под Донецком по-прежнему остается под огнем.

    Ранее сообщалось, что украинские войска начали частично покидать позиции в районе Авдеевки.

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    16 февраля 2024, 20:04 • Новости дня
    Биограф Зеленского сообщил о физическом истощении президента Украины

    Биограф Зеленского Шустер сообщил о физическом истощении президента Украины

    Биограф Зеленского сообщил о физическом истощении президента Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    У президента Украины Владимира Зеленского наблюдаются признаки физического истощения, об этом сообщил его биограф Саймон Шустер.

    Отвечая на вопрос о физическом состоянии Зеленского, Шустер отметил, что, по словам близких к президенту Украины людей, у него появляются признаки истощения, передает RT.

    Он также рассказал, что украинский лидер старается отдаляться от критикующих его решения людей.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила у украинского президента Владимира Зеленского «передозировку» из-за его высказывания о том, что Украина готова «обменять» российский город Белгород на членство в НАТО.

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    17 февраля 2024, 09:20 • Новости дня
    МИД предупредил россиян о рисках при поездках в Абхазию

    Tекст: Ольга Иванова

    В МИД предостерегли россиян о рисках при поездках в Абхазию: ведомство сообщило, что в начале февраля на свободу в этой стране вышел мужчина, совершивший тягчайшее преступление в отношении российской туристки в 2019 году.

    Как сообщается в Telegram-канале МИД, «гражданин Э.Г. Абухба... вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда этой страны».

    В российском ведомстве указали на то, что освобождение Абухба «свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям».

    В МИД заключили, что подобный случай создает риски для туристов в Абхазии.

    Напомним, в июле 2017 года в Абхазии напали на семью российских туристов. Злоумышленники в масках окружили россиян и потребовали у них денег. Российский турист Андрей Кабанов попытался оказать сопротивление, однако преступники нанесли ему два ножевых ранения, от которых он скончался.

    В 2018 году суд Абхазии приговорил двух братьев – жителей Гудаутского района к 18 годам лишения свободы за убийство российского туриста.

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    17 февраля 2024, 01:06 • Новости дня
    Эквадор отменил решение о передаче США старой российской техники

    Эквадор отменил решение о передаче США старой российской техники после снятия запрета на поставку бананов в Россию

    Эквадор отменил решение о передаче США старой российской техники
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Эквадор отменил свое решение о поставке российской техники в США, сообщил посол России Владимир Спринчан после встречи с президентом страны Даниэлем Нобоа.

    «Позиция Эквадора – не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами», – сказал Спринчан РИА «Новости»

    Он подчеркнул, что с эквадорской стороны было подтверждено, что страна, учитывая ее нейтральный статус и постоянное членство в ООН, не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне.

    Посол и президент подробно обсудили «текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами». При этом он отметил, что формально об отмене решения о поставках российского вооружения в США будет объявлено в начале следующей недели.

    Ранее сообщалось, что поставки бананов с пяти предприятий Эквадора, допустивших больше всего нарушений, снова разрешены в Россию под гарантию эквадорской службы.

    При этом официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опрометчивым решение Эквадора передать США российскую технику. Она напомнила, что Эквадор осведомлен о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и без согласия российской стороны не передавать его третьей стороне.

    31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что страна передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы, поскольку считает ее не военной техникой, а «металлоломом».



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    16 февраля 2024, 17:44 • Новости дня
    Раскрыты подробности задержания планировавших теракты в России украинцев

    КГБ Белоруссии раскрыло подробности задержания планировавших теракты в России украинцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    У задержанных на белорусской территории диверсантов нашли взрывные устройства и другие средства поражения, сообщили в Комитете государственной безопасности страны.

    Подозреваемых заметили в Лельчицком районе в ночь с 14 на 15 февраля, группа граждан нарушила границу Белоруссии со стороны Украины, заявили в ведомстве, передает БелТА.

    У них нашли взрывные устройства и «иные средства поражения», добавили в КГБ страны. В районе ввели режим контртеррористической операции, его блокировали. Среди задержанных было несколько украинских граждан и граждан Белоруссии.

    Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что на границе с Украиной задержали диверсантов, которые планировали теракты в Белоруссии и в России. Одним из задержанных оказался белорусский гражданин.

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    16 февраля 2024, 16:52 • Новости дня
    Буданов заявил о плохой ситуации для ВСУ
    Буданов заявил о плохой ситуации для ВСУ
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ситуация для украинской армии на фронте складывается не лучшим образом, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Для ВСУ сложилась плохая ситуация, однако она «не критическая», сказал Буданов в интервью французскому Liberation, передает РИА «Новости».

    По его словам, украинским военным не хватает снарядов, но на это есть «объективные причины» – два года «войны высокой интенсивности». Промышленность Украины и помощь с Запада не успевают покрывать потребности ВСУ.

    Ранее Росфинмониторинг внес Буданова в перечень террористов и экстремистов.

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    17 февраля 2024, 11:44 • Новости дня
    Шольц заявил о дорогостоящих последствиях победы России на Украине
    Шольц заявил о дорогостоящих последствиях победы России на Украине
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Если победу в конфликте на Украине одержит президент России Владимир Путин, ЕС столкнется с серьезными проблемами, считает канцлер Германии Олаф Шольц, об этом он написал в соцсети X.

    Он написал, что в случае успеха России, последствия для ЕС будут «гораздо более дорогостоящими», чем текущая помощь Киеву, передает РИА «Новости».

    В комментариях под постом пользователи отметили, что для населения ЕС последствия от действий западных политиков уже стали слишком обременительными.

    Кроме того, Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнул, что Запад не хочет конфликта между Россией и НАТО, поэтому альянс не будет отправлять своих военных на Украину, передает ТАСС.

    Он также добавил, что Европа должна больше инвестировать в свою безопасность вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США.

    Ранее сообщалось, что за неделю Германия поставила ВСУ 18 бронетранспортеров, артиллерийские снаряды, бронемашины, а также несколько десятков разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Помимо броневиков, ВСУ получили около 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, три бронемашины для разминирования Wisent 1, инженерный танка Dachs, девять минных тралов, 58 разведывательных БПЛА, четыре патрульные машины, 500 светодиодных фонарей и телекоммуникационное оборудование.

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    16 февраля 2024, 19:48 • Новости дня
    ГИБДД объявила массовые проверки на дорогах в выходные
    ГИБДД объявила массовые проверки на дорогах в выходные
    @ Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые и «сплошные» проверки на дорогах в выходные: будут искать нетрезвых водителей, сообщили в региональных ГИБДД.

    Рейды в поисках пьяных водителей объявили в Пензенской, Саратовской, Рязанской и Курской областях, Северной Осетии, Кировской и Свердловской областях, Республике Алтай, Самарской области и других регионах страны.

    Замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан объяснил, что дорожные полицейские будут останавливать автомобили на определенном участке дороги и оценивать состояние каждого водителя, пишет «Известия».

    За нетрезвую езду водителя могут лишить прав на срок от полутора до двух лет, также ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное управление в состоянии опьянения – лишение свободы на срок до трех лет.

    Ранее Верховный суд признал незаконным решение о штрафе за пьяное вождение, наложенном на водителя, находившегося в припаркованной машине.

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    17 февраля 2024, 12:46 • Новости дня
    Захарова отреагировала на объяснение Зеленского отвода войск из Авдеевки

    Захарова прокомментировала заявление Зеленского об отводе войск из Авдеевки

    Захарова отреагировала на объяснение Зеленского отвода войск из Авдеевки
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского об отводе войск из Авдеевки, объяснила это решение Киева.

    По ее словам, причиной стала не необходимость «сохранить жизни людей», а умение воевать только против мирных граждан.

    «ЗеПрезидент с бандой умеют «воевать» только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан. Все остальное для них значения не имеет», – написала она в Telegram-канале.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки. Позже Владимир Зеленский признал, что ВСУ отступили, чтобы не попасть в окружение.


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