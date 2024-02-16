Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?2 комментария
В Баку заявили об обстреле позиций сил Азербайджана с территории Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии с территории Армении.
Согласно сообщению военного ведомства, 16 февраля в 12.50 по местному времени (11.50 по Москве) ВС Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Тезекенд Дашкесанского района, на чтоодразделениями ВС Азербайджана на были «приняты адекватные ответные меры», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что подразделения войск Госпогранслужбы Азербайджана провели «операцию возмездия», в результате которой уничтожили армянский боевой пост на границе между двумя странами, погибли четыре армянских военных.