Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?32 комментария
Медведев прокомментировал соглашение Украины и Германии о безопасности
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал подписание двустороннего соглашения Украины и Германии о сотрудничестве по безопасности новым альянсом нацистов с бандеровцами.
В своем Telegram-канале он написал, что новое – хорошо забытое старое. Медведь отметил, что в этом альянсе «пароль: Слава Украине (лозунг признанной экстремистской и запрещенной в России «Украинской повстанческой армии*»)! Ответ: Deutschland uber alles! (в переводе с немецкого «Германия превыше всего!» – фраза-символ нацистской идеологии Третьего рейха)».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц подписали двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ