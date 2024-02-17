Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?31 комментарий
В Венгрии заявили о войне Запада против России на территории Украины
Запад ведет войну против России на Украине своим оружием и за свои деньги, хотя стратегически к этому не готов, заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.
Он назвал события, происходящие на Украине, «ужасной бойней», которая изменила баланс сил и экономическую ситуацию в Европе, передает ТАСС.
Салай-Бобровницки отметил, что ни оружие, ни материалы не были стратегически подготовлены к боевым действиям на Украине. При этом позиция Венгрии в отношении конфликта не изменилась, добавил он.
Ранее Венгрия не одобрила очередной пакет санкций против России.