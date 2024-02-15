Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.6 комментариев
Венгрия помешала ЕС одобрить новый пакет санкций против России
FT: Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России
Венгрия на встрече послов стран Евросоюза единственной выступила против введения в отношении России нового, 13-го пакета санкций, пишут СМИ.
Источники The Financial Times сообщают, что Венгрия заблокировала очередной санкционный пакет, направленный против почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран.
При этом, по информации издания, вердикт Будапешта связан с мерами, направленными против Китая. Представители Венгрии, как сообщается, не согласились из-за китайских компаний, передает ТАСС.
Уточняется, что речь идет о трех компаниях из КНР, а также об одной – из Индии.
Россия ранее пообещала ответить на санкции Евросоюза в случае принятия 13-го пакета рестрикций, а также принять решения по минимизации его воздействия.