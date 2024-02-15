Венгрия помешала ЕС одобрить новый пакет санкций против России

FT: Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России

Tекст: Ольга Никитина

Источники The Financial Times сообщают, что Венгрия заблокировала очередной санкционный пакет, направленный против почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран.

При этом, по информации издания, вердикт Будапешта связан с мерами, направленными против Китая. Представители Венгрии, как сообщается, не согласились из-за китайских компаний, передает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о трех компаниях из КНР, а также об одной – из Индии.

Россия ранее пообещала ответить на санкции Евросоюза в случае принятия 13-го пакета рестрикций, а также принять решения по минимизации его воздействия.